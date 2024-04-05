عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

قبل العيد| حيل علاجات منزلية للتخلص من مشاكل الشعر

مشاكل الشعر
مشاكل الشعر

مع قرب الاحتفال بعيد الفطر 2024، تحرص الكثير من السيدات والفتيات على علاج مشاكل الشعر التي تواجههن وتبحث عن وصفات سهلة وعملية وتساعدها في ذلك.

نعرض لكم فيها يلي مجموعة من العلاجات الطبيعية الفعالة لمشاكل الشعر الشائعة  وتساعدك في الحصول على شعر صحي وجميل:

txt

سبب صادم لتساقط الشعر عند تدليك فروة الرأس

txt

علاج تجميلي قوي.. ماذا يحدث للجسم عند استخدام قشر الليمون؟

من التجعد إلى القشرة، يمكن لمشاكل الشعر أن تؤثر سلبًا على ثقتك بنفسك ومظهرك العام، لكن لا تقلقي، فقد زودتنا الطبيعة ببعض العلاجات المذهلة لمعالجة هذه المخاوف وتعزيز الشعر الصحي والجميل:

1. أملا: الفاكهة المعجزة للشعر أملا، المعروفة أيضًا باسم عنب الثعلب الهندي، هي مصدر قوي للعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، يقوي بصيلات الشعر، ويمنع الشيب المبكر، ويعزز نمو الشعر

2. زيت جوز الهند: تغذية لشعر صحي لقد تم استخدام زيت جوز الهند لعدة قرون في الهند للحفاظ على خصلات الشعر اللامعة،تعمل خصائص الترطيب العميق على ترطيب فروة الرأس وتقليل القشرة ومنع التقصف

3. بذور الميثي: قل وداعًا لتساقط الشعر بذور الميثي أو بذور الحلبة غنية بالبروتينات وحمض النيكوتينيك الذي يعزز نمو الشعر مع تقليل تساقط الشعر، انقعيها طوال الليل ثم ضعي العجينة للحصول على أفضل النتائج

4. زهرة الكركديه: بلسم طبيعي تمتلك زهرة الكركديه خصائص ترطيب طبيعية تجعلها علاجًا ممتازًا للشعر الجاف والتالف،  يغذي فروة الرأس ويضيف لمعاناً إلى خصلاتك.

المصدر: boldsky

الشعر مشاكل الشعر علاج مشاكل الشعر مشاكل الشعر الشائعة شعر صحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقي 72 ساعة.. لو عندك حاجة في البنك انجزها بسرعة قبل إجازة العيد

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

نزاع تجاري| القصة الكاملة لاحتجاز روسيا سفينتي قمح مصريتين.. وأول تعليق من "التموين"

5.5 ريختر .. زلزال عنيف يضرب مناطق قرب نيويورك

نص أقوال المتهم بدهس تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع.. مستندات

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

بشرى لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.. أجور مضاعفة خلال إجازة عيد الفطر

موضوعات متعلقة

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن وفاة محمد مدحت | تفاصيل

طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة في البيت

أسما إبراهيم تستعرض أناقتها بإطلالة مميزة| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| سعر T-Shirt حمدي الميرغني مع رامز جلال يثير ضجة....ملابس أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

زوجة عماد متعب تبهر متابعيها بإطلالة مميزة| شاهد

بعد تعرضها للانتقاد بسبب صور السجن|ملابس أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بالزي الأردني| شاهد

طريقة عمل بسكويت البرازق في البيت

ترشيحاتنا

أعلى عائد.. شهادات جديدة من بنكي الأهلي ومصر| 375 ألف جنيه هدية

رونالدو وماني على دكة بدلاء النصر أمام ضمك بالدوري السعودي

شاهد.. غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

مجدي عبد الغني: أي رجل على وجه الأرض لم يخلق لمرأة واحدة

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات لا ترد وأفضل 410 أدعية شاملة للخيرات

بث مباشر.. شعائر صلاة التراويح من الجامع الأزهر الشريف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. مكملات غذائية تضر الكبد

أبل تسرح 600 موظف بعد تخليها عن السيارات الكهربائية

قبل العيد| حيل علاجات منزلية للتخلص من مشاكل الشعر

المداح 4 الحلقة 27 | سرقة صابر .. والنمرود يتوعد مليكة

فيديو

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

بخاف أقرب من ربنا.. حسام حبيب يكشف مفاجآت عن حياته الخاصة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ