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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سبب صادم لتساقط الشعر عند تدليك فروة الرأس

تساقط الشعر
تساقط الشعر

لا شك أن تساقط الشعر يمكن أن يكون تجربة محبطة، وهو أمر يقلق الكثير من الأشخاص أيضًا، يمكن أن يكون تدليك فروة الرأس جزءًا مهمًا من روتين العناية بالشعر، لأنه يساعد على تحفيز تدفق الدم إلى فروة الرأس ويمكن أن يساعد في تعزيز نمو الشعر الصحي. لسوء الحظ، يجد بعض الأشخاص أن شعرهم يتساقط أكثر عندما يقومون بتدليك فروة رأسهم.

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السبب 1: الأول هو أنه عندما تقوم بتدليك فروة رأسك، فإنك تقوم بشكل فعال بإرخاء قبضة بصيلات الشعر على خصلات الشعر، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر، بالإضافة إلى ذلك، عندما تقوم بتدليك فروة رأسك، فإنك تحفز نمو بصيلات جديدة، مما قد يتسبب أيضًا في تساقط الشعر الموجود.

ومع ذلك، هذه ليست سوى مسألة مؤقتة، مع التدليك المنتظم لفروة الرأس، ستصبح بصيلات الشعر أقوى وستكون أكثر قدرة على التمسك بخصلات الشعر، سيؤدي هذا في النهاية إلى نمو شعر أكثر صحة وتقليل تساقط الشعر.

السبب 2: تفسير آخر محتمل هو أنه عندما تقوم بتدليك فروة رأسك، فإنك تزيد من الدورة الدموية في المنطقة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب فروة الرأس، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر، بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم تدليك فروة الرأس، يمكن أن يتسبب ذلك في إنتاج الغدد الدهنية لمزيد من الزيت، مما قد يسد البصيلات، مما يؤدي إلى تساقط الشعر.

السبب 3 : من الممكن أيضًا أنه عندما تقوم بتدليك فروة رأسك، فإنك تتسبب في تكسر بعض الشعر، وذلك لأن فروة الرأس منطقة حساسة ويمكن أن تتضرر بسهولة عند تدليكها، إذا كان الشعر ضعيفًا بالفعل، فإن تدليكه قد يؤدي إلى تكسره، مما يؤدي إلى تساقطه.

في ملاحظة أخيرة... من المحتمل أنه عند تدليك فروة رأسك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تساقط بعض الشعر، ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن هذه عملية طبيعية وأن تساقط الشعر لا يحدث دائمًا بسبب تدليك فروة الرأس.

المصدر: boldsky

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