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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

علاج سحري للتخلص من تساقط الشعر | تفاصيل

تساقط الشعر
تساقط الشعر

تساقط الشعر من أكثر المشاكل الصحية التي تواجه العديد من الأشخاص وبالأخص الفتيات و السيدات، وذلك نتيجة العديد من العوامل والعادات اليومية الخاطئة التي تؤدي إلي تفاقم مشكلة تساقط الشعر.

وكشف موقعboldsky، عن مجموعة سريعة وفعالة لعلاج مشكلة تساقط الشعر باستخدام مكونين قويين - زيت جوز الهند والجيرا (بذور الكمون).

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ماسك زيت جوز الهند والجيرا لتساقط الشعر

تحضير هذه الخلطة للشعر، يحتاج إلى المكونات التالية

1. زيت جوز الهند: زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية الأساسية وقد استخدم لعدة قرون لتغذية وتقوية الشعر، يتغلغل بعمق في بصيلات الشعر، مما يعزز نمو الشعر ويمنع التقصف.

2. جيرا (بذور الكمون): تشتهر جيرا بفوائدها الصحية العديدة، ويمكنها أيضًا أن تصنع العجائب لشعرك، يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تحفز نمو الشعر وتقوي جذع الشعرة

خطوات تحضير وصفة ماسك الشعر:

الخطوة 1: خذ ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند في وعاء.

الخطوة 2: أضف ملعقة كبيرة من الجيرا إلى الوعاء.

الخطوة 3: اخلطي المكونات جيدًا وسخني الخليط لبضع ثوان في الميكروويف أو على الموقد. تأكد من أنها دافئة وليست ساخنة.

الخطوة 4: ضعي كمية الشعر الدافئة على فروة رأسك وشعرك، مع التركيز على الجذور

الخطوة 5: دلكي فروة رأسك بلطف لمدة 5-10 دقائق لضمان الامتصاص المناسب.

الخطوة 6: اتركي حزمة الشعر لمدة 30 دقيقة على الأقل أو طوال الليل للحصول على نتائج أفضل.

الخطوة 7: اشطفي شعرك جيدًا بشامبو خفيف وماء فاتر.

1. يغذي فروة الرأس: يعمل زيت جوز الهند والجيرا معًا لتغذية فروة الرأس، وتزويدها بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز نمو الشعر

2. يقوي بصيلات الشعر: مزيج زيت جوز الهند والجيرا يقوي بصيلات الشعر، مما يقلل من تساقط الشعر وتكسره.

3. يحسن الدورة الدموية: يساعد تدليك كمية الشعر على فروة رأسك على تحسين الدورة الدموية، مما يضمن توصيل العناصر الغذائية بشكل أفضل إلى بصيلات الشعر.

4. يضيف لمعانًا: الاستخدام المنتظم لحزمة الشعر هذه يمكن أن يضيف لمعانًا لشعرك، مما يجعله يبدو أكثر صحة وحيوية.

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