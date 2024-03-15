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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لتنعيم المجعد.. ضعي بذور الشيا على شعرك والنتيجة ستدهشك

بذور الشيا
بذور الشيا

تبحث الكثير من الفتيات عن طريقة لتنعيم الشعر المجعد، لذلك يعتبر  روتين العناية بالشعر ببذور الشيا لمدة 5 أيام هو الحل الأمثل،  بذور الشيا غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تغذية وتقوية الشعر.

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روتين العناية بالشعر ببذور الشيا للحصول على شعر خالٍ من التجعد، إليك كيفية دمج بذور الشيا في روتين العناية بالشعر: 

اليوم الأول: التحضير والتغذية ابدأ روتينك عن طريق تحضير وتغذية شعرك باستخدام قناع شعر بذور الشيا، ابدأ بخلط ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا مع نصف كوب من الماء الدافئ واتركها لمدة 15 دقيقة، بمجرد أن يشكل قوامًا يشبه الجل، ضعيه على شعرك وفروة رأسك واتركيه لمدة 30 دقيقة، اشطفيه بالماء الدافئ والشامبو.

اليوم الثاني: البلسم في اليوم التالي لوضع قناع الشعر، استخدمي بلسم بذور الشيا، قم بخلط ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وامزجهما حتى يصبح المزيج ناعمًا، ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 15 دقيقة، اشطفيه بالماء الدافئ والشامبو.

اليوم الثالث: تقوية الشعر لتقويته، اخلطي ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا مع ملعقتين كبيرتين من خل التفاح وبضع قطرات من زيت النعناع العطري، ضعي الخليط على فروة رأسك واتركيه لمدة 15 دقيقة، اشطفيه بالماء الدافئ والشامبو.

اليوم الرابع: تجديد الشباب في اليوم الرابع، قم بخلط ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا المطحونة مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ضعي الخليط على فروة رأسك واتركيه لمدة 30 دقيقة، اشطفيه بالماء الدافئ والشامبو.

المصدر:  boldsky

الشعر تقوية الشعر روتين العناية بالشعر بذور الشيا مضادات الأكسدة

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