ضعي عصير البصل على وجهك والنتيجة ستدهشك

يمكن أن تكون ندبات حب الشباب بمثابة تذكير دائم بظهور الحبوب السابقة، وهو ما يؤثر على ثقتنا بأنفسنا، في حين أن هناك العديد من العلاجات المتاحة لإزالة هذه الندبات، وهناك كثير من الأشخاص يفضلون العلاجات الطبيعية لها، وقد ظهر عصير البصل، بخصائصه القوية، كحل شائع لتلاشي ندبات حب الشباب.

عصير البصل لعلاج حب الشباب

1. علاج البقع بعصير البصل يستخدم عصير البصل كعلاج مستهدف، ويمكن أن يساعد في تقليل ظهور ندبات حب الشباب الفردية، من خلال اتبع هذه الخطوات:

استخرجي عصير البصل الطازج عن طريق مزج البصلة أو بشرها وتصفية اللب، وضعي كمية صغيرة من العصير مباشرة على ندبات حب الشباب باستخدام كرة قطنية أو أطراف أصابع نظيفة.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة، مما يسمح للعصير بالتغلغل في الجلد، اشطفيه بالماء الفاتر واتركيه حتى يجف، كرري هذه العملية يومياً للحصول على نتائج ملحوظة.

قناع الوجه بعصير البصل قناع الوجه المصنوع من عصير البصل يمكن أن يوفر تجديدًا شاملاً للبشرة ويساعد على تلاشي ندبات حب الشباب، إليك كيفية صنع وتطبيق قناع الوجه بعصير البصل

قومي بخلط ملعقتين من عصير البصل مع ملعقة كبيرة من العسل.

- ضعي هذا الخليط بالتساوي على وجهك، وتجنب منطقة العين الحساسة.

- اتركيه لمدة 20-30 دقيقة للسماح للقناع بعمل سحره

عصير البصل وعصير الليمون

الجمع بين الخصائص العلاجية لعصير البصل مع التأثيرات المشرقة لعصير الليمون يمكن أن يخلق مانعا قويًا لتلاشي ندبات حب الشباب، ويمكن لتحضيره اتباع هذه الخطوات

قومي بخلط أجزاء متساوية من عصير البصل الطازج وعصير الليمون

- ضعي الخليط على وجهك باستخدام قطعة من القطن.

- اتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

- اشطفي وجهك بالماء البارد واتركي وجهك حتى يجف.

- استخدمي هذا التونر مرتين في الأسبوع لتفتيح ندبات حب الشباب وتوحيد لون البشرة.

المصدر: boldsky