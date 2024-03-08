عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

هل من الأفضل تجفيف الوجه بالهواء أم بالمنشفة؟ لا تتوقع

هل من الأفضل تجفيف
هل من الأفضل تجفيف الوجه بالهواء أم بالمنشفة

 يبدو أن هناك بعض الالتباس فيما يتعلق بما يجب عليك فعله بينما لا تزال بشرتك مبللة بين التنظيف والتطهير.

استفسري عن أهمية التنظيف مع أي متخصص في البشرة وسيقدم لك مجموعة من الأسباب التي تجعلك لا تتخطي هذه الخطوة مطلقًا.

الخطوة التالية من نظام العناية بالبشرة الخاص بك عندما يتعلق الأمر بتنظيف وجهك، هناك سؤال مهم يجب مراعاته: هل يجب عليك تجفيف وجهك بالهواء أو تجفيفه بالمنشفة بعد التنظيف؟ تعتمد الإجابة على هذا السؤال على نوع بشرتك وكيف تريد العناية ببشرتك.

txt

ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط | تفاصيل

txt

للبنات|اكتشفي أفضل روتين للحصول على بشرة خالية من حب الشباب

هل من الأفضل تجفيف الوجه بالهواء أم بالمنشفة؟ 

كما ذكرنا يعتمد ما إذا كان يجب عليك تجفيف وجهك بالهواء أو تجفيفه بالمنشفة بعد غسل وجهك على نوع بشرتك، إذا كانت بشرتك جافة... إذا كانت بشرتك جافة، فإن التجفيف بالهواء هو الخيار الأفضل. وذلك لأن التجفيف بالهواء يمكن أن يساعد في الحفاظ على الرطوبة الطبيعية في بشرتك، من ناحية أخرى يمكن أن يسبب التجفيف بالمنشفة احتكاكًا ويمكن أن يجرد بشرتك من زيوتها الطبيعية ورطوبتها.

بالنسبة للمبتدئين، بعد الاستحمام، ربت على بشرتك بلطف بمنشفة ناعمة بدلاً من فركها بقوة لتقليل الاحتكاك وزيادة الاحتفاظ بالرطوبة إلى أقصى حد، إذا كانت بشرتك دهنية، فإن التجفيف بالمنشفة هو الخيار الأفضل، وذلك لأن التجفيف بالمنشفة يمكن أن يساعد في امتصاص وإزالة الزيوت الزائدة من بشرتك، يمكن أن يساعد التجفيف بالمنشفة أيضًا على تقليل البكتيريا الموجودة على بشرتك لأنه يزيل الأوساخ والزيوت الزائدة.

على سبيل المثال، بعد غسل وجهك بمنظف، يجب عليك تجفيف وجهك بمنشفة نظيفة للمساعدة في امتصاص أي زيت وأوساخ متبقية، إذا كانت بشرتك مختلطة، فعليك تجربة استخدام مزيج من التجفيف بالهواء والتجفيف بالمنشفة، سيساعد ذلك في الحفاظ على رطوبة بشرتك وتوازنها، على سبيل المثال، يمكنك التربيت على بشرتك بلطف بمنشفة بعد تجفيفها بالهواء، أو استخدام مصل مرطب مع مرطب للحفاظ على الرطوبة.

المصدر: boldsky

البشرة تنظيف وجهك التنظيف نوع بشرتك تجفيف الوجه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبك هيوصل 12 ألف جنيه| زيادة في أجور الموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

في كل المحافظات | إعلان مهم من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

قطع زيارته لكوبا.. وفاة والد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار

لو شقتك إيجار قديم| فيه زيادة 15%.. وهذا موعد التطبيق| تفاصيل مهمة

اللي هتشوفه من الأهلي أكتر.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لـ أحمد سليمان

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

إجراء مفاجئ من لاعبي الأهلي قبل انطلاق مواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر

مهيب عبد الهادي ينفرد بتشكيل الزمالك قبل ساعات من لقاء الأهلي

موضوعات متعلقة

ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط | تفاصيل

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

ارتفاع أم انخفاض .. ماذا يحدث لأسعار الذهب؟.. فيديو

للبنات|اكتشفي أفضل روتين للحصول على بشرة خالية من حب الشباب

لن تصدقي| استخدام الصابون بهذه الطريقة يمنحك حواجب كثيفة

هل استخدام الصابون على البشرة يصيبها بالجفاف؟.. مفاجاة صادمة

ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

ترشيحاتنا

التوأم حسام وإبراهيم حسن في مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي

السفير المصري: استئناف محادثات القاهرة بشأن لبنان الأسبوع المقبل

سيطرة أهلاوية| 15 دقيقة من قمة الأهلي والزمالك في نهائي كاس مصر

3 مشروبات رمضانية مهمة لمرضى الضغط المرتفع

دخول مفاجئ للثلاثة | مشهد مثير قبل انطلاق نهائي كأس مصر

درع وتكريم لاسمه | العامري فاروق حاضر في نهائي كأس مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. عرض سيارات تسلا في سوق المستعمل

هل من الأفضل تجفيف الوجه بالهواء أم بالمنشفة؟ لا تتوقع

طريقة عمل باستا فلورا بمذاق لا يقاوم

افتكرت اللي عمري ما نسيته وبعيط .. صلاح عبدالله يروي ذكريات مباريات القمة

فيديو

مشهد مبكي.. عريس يمنح والدته الشبكه بدلا من العروس

الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

صدام حسين.. فصل طالبة جامعية بسبب تصرف غريب في حفل تخرجها.. فيديوجراف

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ