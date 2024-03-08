هل من الأفضل تجفيف الوجه بالهواء أم بالمنشفة؟ لا تتوقع

يبدو أن هناك بعض الالتباس فيما يتعلق بما يجب عليك فعله بينما لا تزال بشرتك مبللة بين التنظيف والتطهير.

استفسري عن أهمية التنظيف مع أي متخصص في البشرة وسيقدم لك مجموعة من الأسباب التي تجعلك لا تتخطي هذه الخطوة مطلقًا.

الخطوة التالية من نظام العناية بالبشرة الخاص بك عندما يتعلق الأمر بتنظيف وجهك، هناك سؤال مهم يجب مراعاته: هل يجب عليك تجفيف وجهك بالهواء أو تجفيفه بالمنشفة بعد التنظيف؟ تعتمد الإجابة على هذا السؤال على نوع بشرتك وكيف تريد العناية ببشرتك.

هل من الأفضل تجفيف الوجه بالهواء أم بالمنشفة؟

كما ذكرنا يعتمد ما إذا كان يجب عليك تجفيف وجهك بالهواء أو تجفيفه بالمنشفة بعد غسل وجهك على نوع بشرتك، إذا كانت بشرتك جافة... إذا كانت بشرتك جافة، فإن التجفيف بالهواء هو الخيار الأفضل. وذلك لأن التجفيف بالهواء يمكن أن يساعد في الحفاظ على الرطوبة الطبيعية في بشرتك، من ناحية أخرى يمكن أن يسبب التجفيف بالمنشفة احتكاكًا ويمكن أن يجرد بشرتك من زيوتها الطبيعية ورطوبتها.

بالنسبة للمبتدئين، بعد الاستحمام، ربت على بشرتك بلطف بمنشفة ناعمة بدلاً من فركها بقوة لتقليل الاحتكاك وزيادة الاحتفاظ بالرطوبة إلى أقصى حد، إذا كانت بشرتك دهنية، فإن التجفيف بالمنشفة هو الخيار الأفضل، وذلك لأن التجفيف بالمنشفة يمكن أن يساعد في امتصاص وإزالة الزيوت الزائدة من بشرتك، يمكن أن يساعد التجفيف بالمنشفة أيضًا على تقليل البكتيريا الموجودة على بشرتك لأنه يزيل الأوساخ والزيوت الزائدة.

على سبيل المثال، بعد غسل وجهك بمنظف، يجب عليك تجفيف وجهك بمنشفة نظيفة للمساعدة في امتصاص أي زيت وأوساخ متبقية، إذا كانت بشرتك مختلطة، فعليك تجربة استخدام مزيج من التجفيف بالهواء والتجفيف بالمنشفة، سيساعد ذلك في الحفاظ على رطوبة بشرتك وتوازنها، على سبيل المثال، يمكنك التربيت على بشرتك بلطف بمنشفة بعد تجفيفها بالهواء، أو استخدام مصل مرطب مع مرطب للحفاظ على الرطوبة.

المصدر: boldsky