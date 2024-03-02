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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للبنات|اكتشفي أفضل روتين للحصول على بشرة خالية من حب الشباب

حب الشباب
حب الشباب

حب الشباب هو حالة جلدية شائعة تصيب الكثير من الأشخاص، خاصة خلال سنوات المراهقة، ويتميز الوجه بوجود البثور، والرؤوس السوداء، والرؤوس البيضاء على الوجه، والصدر، والظهر.

 ولإدارة البشرة المعرضة لحب الشباب بشكل فعال، من المهم إنشاء روتين للعناية بالبشرة مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة.

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أفضل روتين للعناية بالبشرة ليلا

 

- ابدأي روتين العناية بالبشرة عن طريق تنظيف وجهك مرتين يوميًا باستخدام منظف لطيف، ابحثي عن المنتجات المصممة خصيصًا للبشرة المعرضة لحب الشباب وتجنب المكونات القاسية التي يمكن أن تزيد من تهيج بشرتك.

-التقشير بانتظام يساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة وفتح المسام المسدودة. ومع ذلك، يجب الحذر من عدم المبالغة في ذلك لأن التقشير المفرط يمكن أن يسبب تهيجًا والتهابًا، اختاري المقشرات الكيميائية مثل حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك بدلًا من المقشرات الفيزيائية.

-الترطيب اليومي: على عكس الاعتقاد السائد، فحتى البشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب تحتاج إلى الترطيب، اختاري مرطبات خالية من الزيوت أو لا تسبب انسداد المسام والتي لا تسد المسام ولكنها توفر الترطيب للحفاظ على توازن بشرتك.

⁠-استخدمي علاجات البقع يمكن أن تساعد العلاجات الموضعية بمكونات مثل البنزويل بيروكسايد أو زيت شجرة الشاي في استهداف البثور الفردية وتقليل حجمها، ضعيها مباشرة على المناطق المصابة بعد التنظيف والترطيب.

-ضعي واقي الشمس يوميًا: تعد حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة أمرًا بالغ الأهمية، حتى لو كانت بشرتك معرضة لحب الشباب، ابحثي عن واقيات الشمس التي لا تسبب انسداد المسام والتي تحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF 30) على الأقل واستخدميه كخطوة أخيرة في روتين العناية بالبشرة

- تجنب لمس وجهك: يؤدي لمس وجهك إلى نقل البكتيريا والزيوت من يديك إلى بشرتك، مما قد يؤدي إلى تفاقم حب الشباب، تجنب لمس البثور أو التقاطها لمنع المزيد من الالتهابات والتندب.

المصدر: boldsky

حب الشباب روتين للعناية بالبشرة الرؤوس السوداء الرؤوس البيضاء التقشير

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