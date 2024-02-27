زي النجمات| نصائح لتطبيق موضة الشعر الزجاجي

صيحة الشعر الزجاجي أحدثت ثورة في عالم الجمال والموضة! إنه يوفر مظهرًا أنيقًا ومصقولًا ينضح بالأناقة الخالدة، تتميز تصفيفة الشعر الأنيقة للغاية هذه، والتي غالبًا ما يطبقها المشاهير، بمظهرها العاكس الذي يشبه الزجاج، يتطلب تحقيق هذا الاتجاه مزيجًا من العناية المناسبة بالشعر وتقنيات التصفيف والمنتجات المناسبة!

فيما يلي دليل بسيط يتعمق في جوهر اتجاه الشعر الزجاجي ويوفر منهجًا شاملاً من خطوات لمساعدتك في الحصول عليها.

يدور اتجاه الشعر الزجاجي حول تحقيق مظهر سلس ومستقيم يشبه الجودة العاكسة للزجاج، يؤكد هذا الأسلوب على إعطاء لمسة نهائية مصقولة لا تشوبها شائبة لخصلات شعرك، ويشمل ذلك إعطاء كل خصلة من الشعر مظهرًا متناسقًا تمامًا وإبقائها خالية من التجعد أو العيوب، الهدف هو خلق مظهر أنيق ولامع يشع بالأناقة والحداثة.

اتبعي هذه الخطوات البسيطة للحصول على خصلات شعر مستقيمة ولامعة وحديثةللغاية:

1 - ابدأ بشعر نظيف الأساس لتحقيق اتجاه الشعر الزجاجي هو الشعر النظيف والمجهز جيدًا، ابدأ بغسل شعرك باستخدام شامبو وبلسم لتنعيم أو فرد الشعر، تم تصميم هذه المنتجات خصيصًا للمساعدة في ترويض الشعر المجعد وتعزيز عملية فرد الشعر.

تأكد من شطفه جيدًا لإزالة أي بقايا للشامبو وإبقاء شعرك جاهزًا للتصفيف.

2 - ضعي واقي الحرارة إن حماية شعرك من أضرار الحرارة أمر بالغ الأهمية عند استهداف مظهر الشعر الزجاجي، ضعي كمية وفيرة من واقي الحرارة بالتساوي على جميع أنحاء شعرك، مع التركيز على الأطراف والمناطق الأكثر ضعفًا، يعمل هذا كحاجز بين شعرك وأدوات التصفيف الحرارية، سيقلل من خطر التلف ويضمن لمسة نهائية لامعة وناعمة.

3 - قم بالتجفيف بشكل استراتيجي استثمر في مجفف شعر عالي الجودة مرفق بفوهة مكثفة لتدفق الهواء بدقة، بينما تقومين بتجفيف شعرك، قومي بتوجيه الفوهة نحو الأسفل لتشجيع طبقات الشعر على الاستلقاء بشكل مسطح، تعمل هذه التقنية على تعزيز ملمس أكثر نعومة وتمهد الطريق لعملية التمليس، ضعي في اعتبارك استخدام فرشاة شعر مستديرة للمساعدة في عملية تمليس الشعر ولإضافة حجم لجذورك للحصول على مظهر أكثر أناقة

4 - قسمي شعرك إلى أقسام يمكن التحكم فيها لضمان فرد كل خصلة بشكل صحيح، استخدمي مشابك الشعر لإبقاء الأقسام منفصلة ومنظمة، من خلال العمل في أقسام أصغر لن يجعل عملية تصفيف الشعر أكثر بساطة فحسب، بل يضمن أيضًا نتيجة أكثر تناسقًا وصقلًا

5 - استخدمي مكواة فرد الشعر اختاري مكواة فرد الشعر عالية الجودة أو مكواة مسطحة واضبطيها على درجة الحرارة المناسبة لنوع شعرك، عند العمل على قسم واحد في كل مرة، قم بتشغيل المكواة المسطحة ببطء أسفل كل خصلة، مما يضمن توزيعًا متساويًا للحرارة، خذ وقتك لتحقيق المستوى المطلوب من الاستقامة، وتأكد من عدم إضافة حرارة زائدة لتقليل الضرر، كرر هذه العملية لكل قسم حتى يتم تقويم خصلاتك.

المصدر: boldsky