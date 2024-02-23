أرخص وأسهل الوصفات|علاجات منزلية لبثور الذقن

بثور الذقن من المشاكل الجلدية التي تواجه الكثير من الأشخاص، ويعتبر الكركم ليس مجرد نوع من التوابل فهو علاج رائع لبثور الذقن، يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا يمكن أن تقلل الاحمرار والتورم المرتبط بحب الشباب.

اصنعي عجينة عن طريق خلط الكركم مع الماء أو العسل وتطبيقه على ذقنك لمدة 15-20 دقيقة، اشطفيه بلطف.

-زيت شجرة الشاي: عنصرًا أساسيًا للعناية بالبشرة على مر العصور ، وقد أظهرت الدراسات أن خصائصه المضادة للميكروبات يمكن أن تحارب بشكل فعال البكتيريا المسببة لحب الشباب.

اغمسي قطعة قطنية في زيت شجرة الشاي المخفف، ثم ضعيها على ذقنك قبل النوم. اتركيه يعمل بسحره طوال الليل، وستلاحظين الفرق في الصباح.

-العسل: ليس مجرد حلوى؛ وهو مرطب طبيعي وعامل مضاد للجراثيم، إن وضع طبقة رقيقة من العسل الخام على ذقنك يمكن أن يساعد في ترطيب بشرتك بينما يقاوم أيضًا البكتيريا المسببة لحب الشباب.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بلطف بالماء الدافئ.

المصدر: boldsky