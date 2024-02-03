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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ضعي زيت الفاكهة على بشرتك .. النتيجة تبهرك

زيوت الفاكهة
زيوت الفاكهة

يمكن لنظام العناية بالبشرة الذي يتضمن زيوت الفاكهة عالية الترطيب أن يساعد في تحسين البشرة بعدة طرق، خاصة إذا كنت عرضة للجفاف أو الجلد المتهيج.

بشكل عام، يتم إنتاج زيوت الفاكهة من بذور الفاكهة أو قشورها أو لحمها،  يعد الضغط على البارد الإجراء الأكثر شيوعًا لصنع زيوت الفاكهة ومع ذلك، في بعض الحالات، يكون محتوى الزيت في الفاكهة منخفضًا جدًا بحيث لا يمكن عصرها على البارد.

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فوائد زيوت الفاكهة للبشرة

 هناك العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بزيوت الفاكهة، بما في ذلك ترطيب الجلد، وتخفيف الالتهاب، والحفاظ على مرونة الجلد، والحماية من أضرار أشعة الشمس، وتجديد شباب الجلد.

 نقدم قائمة بزيوت الفاكهة وفوائدها لروتين العناية بالبشرة، وذلك حسبما نشر موقع boldsky.

أنواع زيوت الفاكهة للبشرة

 زيت الخوخ: بالإضافة إلى توفير الترطيب العميق للبشرة، يحتوي زيت الخوخ أيضًا على مضادات الأكسدة التي لها خصائص مضادة للشيخوخة، وهو مشتق من نواة الخوخ وهو غني بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، عند تطبيقه على الجلد، فإنه يوفر التغذية، زيت الخوخ مفيد للأشخاص ذوي البشرة الحساسة

 زيت بذور العنب: يستخدم زيت بذور العنب موضعياً، وهو مفيد بشكل خاص للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب، بسبب محتواه العالي من فيتامين C، فإنه يعزز تفتيح البشرة، ويغذي الخلايا، ويحبس الرطوبة في الجلد

 زيت الرمان: يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ويحتوي زيت الرمان على مركبات مضادة للشيخوخة وهو عنصر رئيسي في العديد من الكريمات والمستحضرات المضادة للشيخوخة، يشجع هذا الزيت إنتاج الكولاجين ويقلل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

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