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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية شراء المرطب وواقي الشمس المناسب للبشرة الدهنية.. تفاصيل

البشرة الدهنية
البشرة الدهنية

مررنا جميعًا بهذا النضال من أجل العثور على المرطب والواقي الشمسي المثاليين، خاصة لـ البشرة الدهنية، حيث تكون الشمس مشرقة دائمًا، ومن الضروري حماية بشرتنا مع الحفاظ على نضارتها.

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كيفية شراء المرطب المناسب وواقي الشمس للبشرة الدهنية؟

 1. افهمي نوع بشرتك أولاً قبل أن تقفز إلى عالم المرطبات وواقيات الشمس، من المهم أن تعرفي نوع بشرتك، تميل البشرة الدهنية إلى إنتاج الزهم الزائد، مما قد يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور، ابدأ بمنظف لطيف لإزالة الشوائب وفهم احتياجات بشرتك.

2. ابحث عن المنتجات التي لا تسبب انسداد المسامات عند التسوق لشراء المرطبات وواقيات الشمس، انتبه إلى علامة "غير كوميدوغينيك"، لن تسد هذه المنتجات المسام، وهو أمر مهم بشكل خاص للبشرة الدهنية، فهو يضمن أن بشرتك يمكن أن تتنفس بينما تبقى رطبة ومحمية. 
⁠3. اختاري تركيبات خالية من الزيوت تعتبر المرطبات ذات التركيبات الخالية من الزيوت بمثابة هبة من السماء للبشرة الدهنية، إنها ترطب دون إضافة دهون إضافية إلى وجهك، ابحثي عن مكونات مثل حمض الهيالورونيك والجلسرين، التي توفر الرطوبة دون الزيوت.

المصدر: boldsky

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كيفية شراء المرطب وواقي الشمس المناسب للبشرة الدهنية.. تفاصيل

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