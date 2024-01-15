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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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من غير مجهود | طرق سهلة وبسيطة لإزالة البقع الداكنة في البشرة

طرق سهلة و بسيطة
طرق سهلة و بسيطة لـ إزالة البقع الداكنة في البشرة

يمكن أن تنتج البقع الداكنة عن عوامل مختلفة مثل التعرض لأشعة الشمس أو التغيرات الهرمونية أو ندبات حب الشباب أو الشيخوخة، في حين أن هناك العديد من العلاجات المتوفرة في السوق، فلماذا لا تجرب علاجات طبيعية وفعالة من حيث التكلفة لتلاشي البقع الداكنة وفقا لموقع boldsky. 

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كيفية إزالة البقع الداكنة بشكل طبيعي

- عصير الليمون 

علاج منزلي شائع لتفتيح البقع الداكنة بسبب خصائص التبييض الطبيعية، اعصري عصير الليمون الطازج على قطعة من القطن، ثم ضعيه مباشرة على المناطق المصابة، اتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، كرري هذا العلاج 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.

-خل التفاح

 يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي التي يمكن أن تساعد في تقشير الجلد، مما يقلل من ظهور البقع الداكنة، قومي بخلط أجزاء متساوية من خل التفاح والماء، ثم ضعي المحلول على المناطق المصابة باستخدام قطعة من القطن، اتركيه لبضع دقائق، ثم اشطفيه.

 استخدمي هذا العلاج مرة واحدة يومياً للحصول على أفضل النتائج.

 

-الكركم 

تم استخدام الكركم لعدة قرون في الطب التقليدي لخصائصه التي تساعد على تفتيح البشرة.

اصنعي عجينة عن طريق خلط مسحوق الكركم مع الحليب أو العسل، ضعي العجينة على البقع الداكنة واتركيها لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفها، كرر هذا العلاج 2-3 مرات في الأسبوع لرؤية انخفاض ملحوظ في البقع الداكنة.

صنعت هذه الطريقة عن طريق خلط خليط الكركم مع الجبن أو العسل، لمدة 15-20 دقيقة قبل غسلها، يكرر هذا التشخيص 2-3 مرات في الأسبوع 

-الشاي الأخضر

 يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تلاشي البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.

قومي بتحضير كوب من الشاي الأخضر واتركيه ليبرد،  استخدمي قطعة من القطن لوضع الشاي المبرد على المناطق المصابة، اتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه، قم بدمج هذا العلاج في روتين العناية بالبشرة الخاص بك عدة مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

البقع الداكنة علاجات طبيعية كيفية إزالة البقع الداكنة بشكل طبيعي عصير الليمون التغيرات الهرمونية ندبات حب الشباب

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