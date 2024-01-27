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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 علاجات منزلية للحصول على أطراف شعر حريرية وناعمة

الشعر المجعد
الشعر المجعد

الشعر المجعد يعد من أكثر المشاكل التي تواجه بعض السيدات و البنات وأحيانا الأطفال أيضا، وذلك نتيجة عدة أسباب مثل عدم الاهتمام بالشعر بطريقة صحيحة أو استخدام منتجات لا تتناسب مع الشعر وغيرها من الأسباب.

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وهناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن استخدامها للحصول على شعر حريري وناعم

 1. زيت جوز الهند: ليس مخصصًا للطهي فحسب، بل إنه يغير قواعد اللعبة بالنسبة للشعر المجعد، غني بالأحماض الدهنية، فهو يتغلغل في جذع الشعرة، مما يوفر الرطوبة التي تشتد الحاجة إليها ويقلل من التجعد.

ضعي زيت جوز الهند الدافئ على شعرك، واتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم اغسليه بشامبو خفيف، للحصول على أفضل النتائج، اجعل هذا طقوسًا أسبوعية

2. الأفوكادو : يصنع العجائب للشعر المجعد، تعمل الأحماض الدهنية والفيتامينات الموجودة في الأفوكادو على تغذية شعرك بعمق، مما يجعله أكثر نعومة وسهولة في التصفيف

اهرسي ثمرة الأفوكادو الناضجة واخلطيها مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ضعي قناع الشعر الطبيعي هذا من الجذور إلى الأطراف، واتركيه لمدة 20-30 دقيقة قبل شطفه جيدًا.

 ⁠3. خل التفاح: وداعًا للتجعد باستخدام شطف بسيط من خل التفاح.

يساعد ذلك على إغلاق غشاء الشعر، مما يجعل شعرك أقل عرضة للتجعد، لا تقلق بشأن رائحة الخل؛ يتلاشى بمجرد أن يجف شعرك.

4. غطاء وسادة حريري صدق أو لا تصدق، اختيارك لغطاء الوسادة يمكن أن يساهم في تجعد شعرك، استبدلي غطاء الوسادة القطني بآخر حريري على عكس القطن، يسبب الحرير احتكاكًا أقل، مما يقلل من تكسر الشعر وتجعده، سوف ينزلق شعرك بسلاسة على سطح الحرير، مما يمنع التجعد الذي نخشاه جميعًا في الصباح التالي.

المصدر: boldsky

الشعر المجعد العلاجات المنزلية لشعر حريري وناعم زيت جوز الهند الافوكادو خل التفاح

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