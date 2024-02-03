خدعة تساعدك في التخلص من الذقن المزدوجة| تعرف عليها

الذقن المزدوجة يمكن أن تكون محبطة بعض الشيء فهو من الأمور التي تؤثر على الشكل الجمالي للبشرة بالسلب، لذا يبحث دائما العديد من الأشخاص عن حلول وعلاجات للتخلص من مشكلة الذقن المزدوجة.

كشف موقع boldsky،خدعة بسيطة وفعالة لتوحيد لون البشرة يمكنك دمجها بسهولة في روتينك اليومي للعناية بالبشرة، لا حاجة لأدوات فاخرة أو كريمات باهظة الثمن، فقط القليل من التفاني يا شباب - للتخلص من الذقن المزدوجة.



تمرين ثني الذقن للتخلص من الذقن المزدوجة الآن، يمكن أن تساعد هذه الحركة البسيطة في تقوية عضلات الرقبة والفك، كيفية القيام بذلك:

الخطوة 1: اجلس أو قف بشكل مستقيم مع استرخاء كتفيك.

الخطوة 2: قم بإمالة رأسك بلطف إلى الخلف مع إبقاء عينيك مركزتين على السقف.

الخطوة 3: الآن، قم بتجعد شفتيك كما لو كنت تحاول تقبيل السقف.

الخطوة 4: حافظ على هذا الوضع لمدة 5-10 ثواني، وشعر بتمدد رقبتك.

الخطوة 5: استرخ وأعد رأسك إلى الوضع المحايد.

لماذا يعمل؟ يستهدف تمرين ثنية الذقن العضلة المسطحة، التي تمتد من صدرك إلى خط الفك، يمكن أن يساعد استخدام هذه العضلة بانتظام في شد المنطقة وتنعيمها، مما يقلل من ظهور الذقن المزدوجة بمرور الوقت، هل يمكنني القيام بذلك في أي مكان؟ قطعاً! أفضل ما في تمرين ثنية الذقن هو أنه يمكنك القيام به في أي مكان وفي أي وقت - أثناء روتين العناية بالبشرة، أو أثناء مشاهدة التلفزيون، أو حتى على مكتبك أثناء استراحة العمل.