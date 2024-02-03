عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خدعة تساعدك في التخلص من الذقن المزدوجة| تعرف عليها

الذقن المزدوجة
الذقن المزدوجة

الذقن المزدوجة  يمكن أن تكون محبطة بعض الشيء فهو من الأمور التي تؤثر على الشكل الجمالي للبشرة بالسلب، لذا يبحث دائما العديد من الأشخاص عن حلول وعلاجات للتخلص من مشكلة الذقن المزدوجة.

كشف موقع boldsky،خدعة بسيطة وفعالة لتوحيد لون البشرة يمكنك دمجها بسهولة في روتينك اليومي للعناية بالبشرة، لا حاجة لأدوات فاخرة أو كريمات باهظة الثمن، فقط القليل من التفاني يا شباب - للتخلص من الذقن المزدوجة.

txt

3 علاجات منزلية بسيطة سحرية لتقشير الجلد حول الأظافر

txt

أفضل طرق للتخلص من الجلد الجاف حول الفم


تمرين ثني الذقن للتخلص من الذقن المزدوجة الآن، يمكن أن تساعد هذه الحركة البسيطة في تقوية  عضلات الرقبة والفك، كيفية القيام بذلك:

الخطوة 1: اجلس أو قف بشكل مستقيم مع استرخاء كتفيك.

 الخطوة 2: قم بإمالة رأسك بلطف إلى الخلف مع إبقاء عينيك مركزتين على السقف.

 الخطوة 3: الآن، قم بتجعد شفتيك كما لو كنت تحاول تقبيل السقف. 

الخطوة 4: حافظ على هذا الوضع لمدة 5-10 ثواني، وشعر بتمدد رقبتك. 

الخطوة 5: استرخ وأعد رأسك إلى الوضع المحايد.

لماذا يعمل؟ يستهدف تمرين ثنية الذقن العضلة المسطحة، التي تمتد من صدرك إلى خط الفك، يمكن أن يساعد استخدام هذه العضلة بانتظام في شد المنطقة وتنعيمها، مما يقلل من ظهور الذقن المزدوجة بمرور الوقت، هل يمكنني القيام بذلك في أي مكان؟ قطعاً! أفضل ما في تمرين ثنية الذقن هو أنه يمكنك القيام به في أي مكان وفي أي وقت - أثناء روتين العناية بالبشرة، أو أثناء مشاهدة التلفزيون، أو حتى على مكتبك أثناء استراحة العمل.

الذقن المزدوجة مشكلة الذقن المزدوجة لون البشرة عناية بالبشرة تمرين ثني الذقن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

ضربة جديدة لـ مرتضى منصور.. الدستورية ترفض دعوى بطلان تشجيع الصناعة

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

موضوعات متعلقة

3 علاجات منزلية بسيطة سحرية لتقشير الجلد حول الأظافر

أفضل طرق للتخلص من الجلد الجاف حول الفم

كيفية شراء المرطب وواقي الشمس المناسب للبشرة الدهنية.. تفاصيل

4 علاجات منزلية للحصول على أطراف شعر حريرية وناعمة

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

بطولة ليلى علوي.. فيلم مقسوم يجمع بين شخصيات مختلفة ويحقق نجاحا كبيرا

علامات مفاجئة لـ تساقط الشعر| اذهب للدكتور فورا

ترشيحاتنا

استدعاء القائم بأعمال السفير.. إجراء عاجل للخارجية العراقية ضد أمريكا

بسبب عدم انقضاء العدة.. السجن 7 سنوات لـ عمران خان وزوجته.. تفاصيل

إيقاف القيد 3 فترات.. فيفا يوجه تحذيرا عاجلاً لـ بيراميدز.. اعرف السبب

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

محظور شرعا وقانونا.. حكم السير المخالف في الطرق العامة

لأول مرة بمعرض الكتاب.. 6 مخطوطات نادرة بجناح الأزهر دعما لأهل فلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تستعرض رشاقتها في الرياض بجمبسوت لافت| شاهد

بوسي شلبي بجمبسوت مثير للجدل في عقد قران عمر عبدالعزيز| لن تتوقع سعره

بفستان ملفت| ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها

بعد ظهورها المثير للجدل .. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

فيديو

"التواصل بالأفكار دون التحدث".. زرع أول شريحة للإنسان| شاهد

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ