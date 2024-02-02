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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل طرق للتخلص من الجلد الجاف حول الفم

علاج الجلد الجاف
علاج الجلد الجاف حول الفم

الجلد الجاف حول الفم هو مشكلة جلدية شائعة يمكن أن تتطور لأسباب مختلفة مثل الظروف الجوية القاسية، والجفاف، وحتى بعض الحالات الطبية، يمكن أن يكون الأمر غير مريح،  فسوف تستمر في الحكة مما يزيد الأمر سوءًا.

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علاج الجلد الجاف حول الفم

-العسل يتميز  بخصائص مرطبة طبيعية تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة ومنع الجفاف.

ضعي طبقة رقيقة من العسل حول منطقة الفم. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ. كرري هذه العملية مرة واحدة يومياً للحصول على أفضل النتائج.

- زيت جوز الهند هو مرطب طبيعي رائع يمكن أن يساعد على ترطيب البشرة ومنع الجفاف.

ما عليك سوى وضع كمية صغيرة من زيت جوز الهند حول منطقة الفم وتدليكها بلطف لبضع دقائق، اتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر. كرري هذه العملية مرتين يومياً للحصول على أفضل النتائج.

-الخيار يتمتع بخصائص تبريد وترطيب طبيعية يمكن أن تساعد في تهدئة البشرة الجافة والمتهيجة. قطعي بضع شرائح من الخيار وضعيها على المنطقة المصابة لمدة 10-15 دقيقة. بدلا من ذلك، يمكنك مزج الخيار في عجينة وتطبيقه حول منطقة الفم، اتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر، كرري هذه العملية مرة واحدة يومياً للحصول على أفضل النتائج.

المصدر: boldsky

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