3 علاجات منزلية بسيطة سحرية لتقشير الجلد حول الأظافر

يعتبر تقشير الجلد حول الأظافر من أكثر المشاكل الجلدية شيوعا وانتشارا، نعلم جميعًا كم هو مزعج وأحيانًا مؤلم التعامل مع تقشير الجلد حول أظافرنا.

العلاجات المنزلية لتقشير الجلد حول الأظافر

1. مقشر زيت الزيتون والسكر هناك طريقة سريعة وسهلة لمعالجة تقشير الجلد حول أظافرك وهي عمل مقشر بسيط بزيت الزيتون والسكر.

أحضري وعاءً صغيراً، واخلطي فيه ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من السكر. قومي بتدليك هذا الخليط بلطف على المنطقة المصابة لبضع دقائق، ثم اشطفيه بالماء الدافئ

2. العسل والليمون هذا الثنائي الديناميكي من العسل والليمون ليس فقط لشاي الصباح قومي بخلط ملعقة صغيرة من العسل مع بضع قطرات من عصير الليمون لتكوين عجينة سميكة، ضعي هذا الخليط على البشرة المتقشرة، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

3. زيت جوز الهند هو عنصر أساسي في الأسر الهندية، وهو علاج رائع لتقشير الجلد، ما عليك سوى وضع كمية صغيرة من زيت جوز الهند على المنطقة المصابة وتدليكها بلطف، زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية التي تساعد على إصلاح وتغذية البشرة، مما يجعلها ناعمة ونضرة.

تحذير: قبل تجربة أي علاجات منزلية، يرجى التأكد من أنك لا تعاني من حساسية تجاه أي من المكونات المذكورة. إذا كنت تعاني من مشكلة جلدية حادة أو مستمرة، فمن الجيد دائمًا استشارة طبيب الأمراض الجلدية.

وفقا لموقع boldsky