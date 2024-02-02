عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 علاجات منزلية بسيطة سحرية لتقشير الجلد حول الأظافر

3 علاجات منزلية
3 علاجات منزلية بسيطة سحرية لتقشير الجلد حول الأظافر

يعتبر  تقشير الجلد حول الأظافر من أكثر المشاكل الجلدية شيوعا وانتشارا، نعلم جميعًا كم هو مزعج وأحيانًا مؤلم التعامل مع تقشير الجلد حول أظافرنا.

txt

كيفية شراء المرطب وواقي الشمس المناسب للبشرة الدهنية.. تفاصيل

txt

4 علاجات منزلية للحصول على أطراف شعر حريرية وناعمة

العلاجات المنزلية لتقشير الجلد حول الأظافر

 1. مقشر زيت الزيتون والسكر هناك طريقة سريعة وسهلة لمعالجة تقشير الجلد حول أظافرك وهي عمل مقشر بسيط بزيت الزيتون والسكر.

أحضري وعاءً صغيراً، واخلطي فيه ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من السكر. قومي بتدليك هذا الخليط بلطف على المنطقة المصابة لبضع دقائق، ثم اشطفيه بالماء الدافئ

2. العسل والليمون هذا الثنائي الديناميكي من العسل والليمون ليس فقط لشاي الصباح قومي بخلط ملعقة صغيرة من العسل مع بضع قطرات من عصير الليمون لتكوين عجينة سميكة، ضعي هذا الخليط على البشرة المتقشرة، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

3. زيت جوز الهند هو عنصر أساسي في الأسر الهندية، وهو علاج رائع لتقشير الجلد، ما عليك سوى وضع كمية صغيرة من زيت جوز الهند على المنطقة المصابة وتدليكها بلطف، زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية التي تساعد على إصلاح وتغذية البشرة، مما يجعلها ناعمة ونضرة.

تحذير:  قبل تجربة أي علاجات منزلية، يرجى التأكد من أنك لا تعاني من حساسية تجاه أي من المكونات المذكورة. إذا كنت تعاني من مشكلة جلدية حادة أو مستمرة، فمن الجيد دائمًا استشارة طبيب الأمراض الجلدية.

وفقا  لموقع boldsky

الأظافر تقشير الجلد العلاجات المنزلية لتقشير الجلد مقشر زيت الزيتون زيت جوز الهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فورمة جديدة.. محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه في أحدث ظهور

مفاجأة في أسعار الحديد بعد قرار رفع الفائدة

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

حسن شحاتة يرشح هذا الاسم لتدريب منتخب مصر.. مفاجأة

موضوعات متعلقة

كيفية شراء المرطب وواقي الشمس المناسب للبشرة الدهنية.. تفاصيل

4 علاجات منزلية للحصول على أطراف شعر حريرية وناعمة

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

بطولة ليلى علوي.. فيلم مقسوم يجمع بين شخصيات مختلفة ويحقق نجاحا كبيرا

علامات مفاجئة لـ تساقط الشعر| اذهب للدكتور فورا

ضربة جديدة للذهب ومفاجأة في عيار21 .. تفاصيل

أسعار مميزة وشروط سهلة.. احجز شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه| تفاصيل

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: حل مشكلة الدولار خلال أيام.. فيديو

مفتي الجمهورية: البدعة تكون محرَّمة عندما تخالف أحكام الإسلام

المستشار خفاجي بكشف المخالفات الأممية فى تنفبذ أحكام العدل الدولية

أردوغان يزور مصر الأيام المقبلة.. طفرة مرتقبة في العلاقات والتبادل التجاري بين مصر وتركيا

الصفقة تمت.. البرتغالي جوزيه جوميز مديرا فنيا لنادي الزمالك

حقيقة إيقاف مسلسل كوبرا لـ محمد إمام في رمضان 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 علاجات منزلية بسيطة سحرية لتقشير الجلد حول الأظافر

طريقة عمل كيك الحليب تيراميسو .. جديد وغير تقليدي

لحظة وصول محمد حماقي السعودية لإحياء حفل جدة | شاهد

2 مليون دولار| الأجهزة الأمنية توجع السوق السوداء.. وضبط متورطين في تجارة العملة

فيديو

بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

حماية الفئات متوسطة الدخل.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ