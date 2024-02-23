أفضل روتين للعناية بالبشرة ليلا

تعتبر العناية بالبشرة ليلاً مهمة لأن البشرة تخضع لعملية إصلاح وتجديد طبيعية أثناء النوم خلال الليل، يكون معدل دوران الخلايا في ذروته، ويكون الجلد أكثر تقبلاً للمكونات النشطة، من خلال اتباع روتين مخصص للعناية بالبشرة ليلاً، يمكنك أن تمنح البشرة جميع العناصر الغذائية والعلاجات الأساسية التي تستحقها لإصلاح الضرر وتعزيز إنتاج الكولاجين.

يعالج روتين العناية بالبشرة اهتمامات محددة مثل الخطوط الدقيقة أو عدم تناسق الملمس أو فرط التصبغ، يساعد هذا النهج الاستباقي في الحفاظ على صحة الجلد، ويعزز مظهر أكثر شبابًا، ويزيد من فعالية منتجات العناية بالبشرة.

إزالة المكياج إذا كنت تستخدمين المكياج يومياً أو تستخدمينه لأغراض عرضية، فإن أول ما عليك فعله هو إزالة المكياج! استخدمي ماء ميسيلار أو مزيل المكياج الذي سيساعد على إزالة بقايا المكياج ولن يجعل بشرتك جافة أيضًا.

استخدمي منظفًا، اختاري، لطيفًا لتنظيف وجهك ورقبتك، يمكنك أيضًا استخدام زيت الوجه لتنظيف بشرتك بشكل مضاعف، يسمح إجراء التنظيف المزدوج بإزالة الأوساخ والزهم من المسام، لاحظي أنه لا يوجد شيء يضاهي الحصول على وجه خالي من المكياج بعد يوم طويل ومتعب.

توحيد لون البشرة، ضعي التونر أو المنعم لتنعيم البشرة بعد خطوة التنظيف، حتى أنه يساعد على توازن مستوى الرقم الهيدروجيني للبشرة، يعد استخدام التونر مفيدًا بشكل خاص لأصحاب البشرة الدهنية. لذلك، إذا كانت بشرتك جافة، تأكدي من استخدام تونر البشرة لترطيب البشرة.

ضعي المصل: يعتبر مصل الوجه مفيدًا لمعالجة مشاكل الجلد الأكثر شيوعًا مثل حب الشباب والبثور والطفح الجلدي وما شابه، استخدمي نوع المصل، مثل مصل مضاد لحب الشباب أو مصل التحكم في الزيت وما إلى ذلك لمكافحة مشاكل الجلد، يمكنك أيضًا اختيار تركيبة المصل التي تحتوي على تركيبات الترطيب أو الريتينويد أو شد البشرة.

ترطيب البشرة من خلال ترطيب البشرة، ستمنح بشرتك جميع العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها للحفاظ على مظهر متوهج ومرن، اختاري كريم مرطب يحتوي على حمض الهيدروليك الذي يساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة ويغذي البشرة دون سد المسام.

كريم العين: يجب أن يتضمن روتين العناية بالبشرة أثناء الليل تغذية منطقة تحت العين أيضًا. الجلد المحيط بالعينين هو الأكثر حساسية ويمكن أن يبدو متعبًا ومتجعدًا، اختاري كريم تحت العين الذي يحتوي على الببتيدات التي تساعد على منع التجاعيد والخطوط الدقيقة.

المصدر: boldsky