ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط | تفاصيل

تم استخدام زيت جوز الهند في الثقافة الهندية لعدة قرون كوسيلة لتجميل البشرة والشعر والأظافر، زيت آخر شائع بنفس القدر في مجال التجميل هو زيت الخردل، وعندما يتم الجمع بينهما، فهي وصفة رائعة للتحكم في تساقط الشعر من الجذور.

واعتاد العديد من الناس، استخدام زيت جوز الهند وزيت الخردل منذ أجيال للمساعدة في علاج تساقط الشعر، يحتوي كل من زيت جوز الهند وزيت الخردل على الأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الشعر، يمكن أن تساعد هذه الزيوت على تغذية فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر وتقليل تساقط الشعر.

مجموعة زيت جوز الهند وزيت الخردل لعلاج تساقط الشعر:

لقد ثبت أن الجمع بين هذين الزيتين الطبيعيين هو علاج رائع لتساقط الشعر، لماذا زيت جوز الهند لتساقط الشعر؟ زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والمعادن التي تساعد على حماية الشعر من التلف ومنع تساقطه، كما أنه يساعد على ترطيب الشعر وفروة الرأس ويجعل الشعر يبدو صحياً ولامعاً

لماذا زيت الخردل لتساقط الشعر؟

زيت الخردل هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تقليل الالتهاب وتغذية بصيلات الشعر وبالتالي منع تساقط الشعر، كيفية استخدام زيت جوز الهند وزيت الخردل لتساقط الشعر؟ إليك كيفية استخدام هذا المزيج للحصول على أفضل النتائج:

1. ابدأ بتسخين كمية صغيرة من زيت جوز الهند وزيت الخردل. يمكنك استخدام غلاية مزدوجة أو تسخين الزيوت مباشرة على الموقد

2. بمجرد تسخين الزيوت، قم بخلطها معًا في وعاء

3. بمجرد خلط الزيوت، ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك. قومي بتدليك الخليط في فروة رأسك بحركة دائرية لعدة دقائق

4. اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة على الأقل. إذا كنت قادرًا على ذلك، اتركه لمدة تصل إلى ساعة للحصول على أفضل النتائج



5. بعد ترك الخليط يتماسك، اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

6. كرري هذه العملية مرتين على الأقل في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

المصدر: boldsky