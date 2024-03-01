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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

ماذا تعني العين
ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟

ظاهرة العين الحمراء في الصور الفوتوغرافية، والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها مصدر إزعاج، تشير في الواقع إلى وجود جسم يعمل بشكل جيد، وخاصة العيون.

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ما هو "تأثير العين الحمراء"؟
ويحدث "تأثير العين الحمراء" عندما يضيء فلاش الكاميرا الأوعية الدموية في العين، مما يوضح صحتها.

وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، فإن المنعكس الأحمر الذي لوحظ أثناء التصوير بالفلاش يشير إلى أن شبكية العين سليمة وصحية، لا توفر هذه الرؤية الطمأنينة بشأن الحالة الجسدية للعين فحسب، بل تفتح أيضًا نافذة لاكتشاف حالات العين الشائعة.

في الحالات التي لا تتحول فيها عيون الشخص إلى اللون الأحمر في الصور، يمكن أن تشير إلى حالات مثل الحول، وهي مشكلة بسيطة حيث تشير العيون في اتجاهات مختلفة، والتي تظهر عادة عند الأطفال الصغار، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن غياب العين الحمراء يمكن أن يشير إلى ورم أرومي الشبكي، وهو سرطان نادر في العين لدى الأطفال، تؤثر هذه الحالة التي قد تكون قاتلة، على قدرة شبكية العين على إرسال إشارات الرؤية إلى الدماغ، تم اكتشافه من قبل الآباء اليقظين الذين لاحظوا انعكاسات غير عادية في عيون أطفالهم في صور الفلاش.

الكشف المبكر والعلاج
يلعب الاكتشاف المبكر دورًا حاسمًا في علاج الورم الأرومي الشبكي بشكل فعال، يتم علاج معظم الحالات بنجاح عند اكتشافها مبكرًا، يتم تشجيع الآباء والأوصياء على التقاط العديد من الصور لرصد أي تغييرات أو تشوهات في عيون الأطفال.

يمكن أن يشير الانعكاس غير المعتاد باللون الأبيض أو الأصفر أو الأسود في حدقة العين إلى حالات خطيرة مثل ورم أرومي الشبكي أو إعتام عدسة العين أو انفصال الشبكية، في مثل هذه الحالات، من الضروري طلب استشارة فورية من أخصائي العيون أو الطبيب.

في حين أن تأثير العين الحمراء في الصور الفوتوغرافية قد يكون مزعجًا، إلا أنه بمثابة أداة بسيطة وفعالة لمراقبة صحة العين، إنه يطمئن المشاهد على الحالة الصحية دون عائق لشبكية العين عندما تظهر كلتا العينين منعكسًا أحمر، وعلى العكس من ذلك، فإن غياب هذا التأثير أو وجود انعكاسات غير طبيعية ينبغي أن يدفع إلى مزيد من التحقيق.

تؤكد أهمية هذه النتائج على أهمية إجراء فحوصات منتظمة للعين والالتزام بالمؤشرات الصحية الموجودة في الصور اليومية.

بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن مشاكل العين المحتملة التي يشير إليها التصوير الفوتوغرافي، يوصى بشدة بالحصول على المشورة الطبية المتخصصة، على هذا النحو فإن تأثير العين الحمراء الذي يبدو مزعجًا في الصور يحمل إمكانية استخدامه كأداة فحص أولية لصحة العين، مما يؤكد الحاجة إلى الوعي واليقظة في ملاحظة هذه العلامات.

المصدر:  boldsky

العين الحمراء عيون الأطفال انفصال الشبكية الصور الفوتوغرافية صحة العين

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