تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

يمكن لـ العين الحمراء أن تدمر الصور الفوتوغرافية التي تستحق الإطار، سنستكشف ظاهرة العين الحمراء وكيفية منع (وتصحيح) العيون الحمراء في الصور حتى تتمكن من التقاط أفضل لحظات الحياة، تمامًا كما هي.

ما الذي يسبب العيون الحمراء؟

على الرغم من أنه يمكن أن يشير إلى حالة خطيرة في العين مثل إعتام عدسة العين أو انفصال الشبكية، إلا أن السبب الأكثر شيوعًا لـ "تأثير العين الحمراء" هو أكثر حميدة، يحدث ظهور العيون الحمراء في الصور عندما ينعكس فلاش الكاميرا (أو أي مصدر آخر للضوء الساطع) من شبكية العين.

وإليك كيفية العمل: يضرب الضوء العين ويؤدي إلى اتساع حدقة العين، مما يسمح باكتشاف الضوء بواسطة الخلايا الموجودة في الجزء الخلفي من العين (شبكية العين) والتي تقوم بعد ذلك بتحويل أشعة الضوء إلى نبضات إلكترونية تنشئ صورًا مرئية في دماغنا.

المشكلة، على الأقل بالنسبة للمصورين، هي أنه لا يتم امتصاص كل الضوء؛ ينعكس البعض مرة أخرى إلى عدسة الكاميرا، عندما ينعكس الضوء، فإنه يضيء إمدادات الدم الغنية للنسيج الضام في الجزء الخلفي من العين وينتج اللون الأحمر الذي تراه في الصور.

يعد تأثير العين الحمراء في الصور مشكلة جمالية يمكن تصحيحها من خلال تعديلات بسيطة أو تطبيقات أو أدوات برمجية. ومع ذلك، من المهم معرفة أنه قد تكون هناك مشاكل في الرؤية مرتبطة بالصحة تسبب هذه المشكلة،يمكن أن يكون التوهج الأبيض أو المصفر في عين واحدة أكثر خطورة، مما يشير إلى حالة العين مثل إعتام عدسة العين، أو انفصال الشبكية، أو الالتهابات داخل العين، عند الأطفال، يمكن أن يكون هذا اللمعان الأبيض أو المصفر أيضًا علامة تحذيرية لسرطان الطفولة النادر ولكنه خطير يسمى الورم الأرومي الشبكي.

إذا لاحظت أي شيء آخر غير عادي في عينيك أو عيون عائلتك في الصور، فتحدث مع طبيب العيون لاستبعاد مشاكل الرؤية الأكثر خطورة.

المصدر: goodeyes