تشبه البيجامة وبدون مكياج.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالتها في لبنان

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي فيديو جديد للفنانة شيرين عبد الوهاب، فور وصلها إلي لبنان لإحياء حفلا غنائيا.

ظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو بإطلالة كاجوال غير متوقعة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود المزين بنقوشات الورد ذات اللون الأبيض ونسقت معه سويت شيرت بنفس الطباعة، مما جعل متابعيها يشبهونها بالبيجامة.

انتعلت شيرين عبد الوهاب حذاء رياضي مسطح باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات و المجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شيرين عبد الوهاب على تسريحة شعر بسيطة وظهرت بدون مكياج.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب