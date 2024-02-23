في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجلد لـ حلا شيحة

يصادف اليوم 23 فبراير عيد ميلاد الفنانة حلا شيحة، التي أتمت عامها الـ 45، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها تخطيها الأربعين عاما.

أثارت الفنانة حلا شيحة في بعض الأحيان جدلا بسبب الإطلالات التي تظهر بها بالأخص في جلسات التصوير التي تخضع لها.

تعتمد حلا شيحة على مواكبة الموضة ولكنها تميل إلي أرتداء التصميمات الغريبة والغير منتشرة مما يميزها عن غيرها من المشاهير والفنانين، كما تجمع إطلالاتها بين البساطة والأناقة.

ولم تبالغ حلا شيحة في الإكسسوارات والمجوهرات، كما تقوم بتنسيق الحقائب والأحذية المتناسقة مع ملابسها.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد حلا شيحة على تسريحات الشعر المتنوعة والمتناسقة معها، بالإضافة إلي ذلك تختار صيحات المكياج التي ترتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

حلا شيحة

حلا شيحة

حلا شيحة

حلا شيحة

حلا شيحة

حلا شيحة

حلا شيحة

حلا شيحة