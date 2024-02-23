فستان يسرا الذهبي يثير ضجة| سعره خرافي

حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها.

تألقت يسرا في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان ذهبي طويل أتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، كما تميز بالبليسيه.

قد حمل فستان يسرا توقيع Dimaayad، فيما بلغ سعر التصميم 762 دولار أمريكي أي ما يقرب من 55 ألف جنيه مصري.

أنتعلت يسرا حذاء صيفي ذا كعب عالي باللون الذهبي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت يسرا على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدله، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.