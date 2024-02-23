عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقع.. بماذا كان يحلم هاني الناظر قبل وفاته؟

هاني الناظر
هاني الناظر

تصدر هاني الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلد، مؤشرات البحث بعد وفاته أمس، بعد صراع مع مرض السرطان.

كان هاني الناظر يحرص دوما الدكتور هاني الناظر، على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي بأبرز المعلومات و النصائح التي تساعد وتحمي من الأمراض.

txt

طريقة عمل فطائر الجلاش بالطاسة| سهلة ولذيذة

txt

سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي

كشف هاني الناظر في أحد المنشورات، عن أهم و أبرز الأحلام التي يرغب في تحقيقها، وكتب: "عندي حلم .. حلم انشاء مستشفي كبير أهلي متخصص للامراض الجلدية بمستوي عالمي للعلاج المجاني به عيادات خارجية علي اعلي مستوي مزودة باحدث وسائل التشخيص ومعامل متخصصة وأجهزة حديثة للعلاج وأقسام داخلية تضم أسرة للحالات الطارئة وتلك التي تحتاج رعاية ونظم علاج خاصة".

وتابع: "مستشفي يتولي المتابعة للحالات المزمنة والتي تحتاج علاج لفترات طويلة وهم بالآلاف ويرعي المرضي غير القادرين وهم كثر ويقدم العلاج المجاني لجميع المرضي بدون استثناء تحت إشراف كبار الأساتذة والاستشاريين المصريين متطوعين وانا أولهم".

وأضاف: "احنا ممكن باذن الله نحقق الحلم بالإرادة والعزيمة والنية الطيبة وحب الخير وبالتعاون ودعم كل اهل الخير والناس الطيبين ومصر مليانة بهم في كل مكان.. واثق انني سوف اجد باذن الله من يشاركني هذا الحلم الجميل وحضراتكم علي رأسهم ومشاركتكم في نشر الفكرة ولو بعمل شير لها سوف تساعد في نجاحها وعلي يقين ان الحلم  ممكن يبقي حقيقة بمشيئة الله".


 

هاني الناظر مرض السرطان السرطان اخبار هاني الناظر الحالة الصحية لدكتور هاني الناظر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 23-2-2024

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

3 ظواهر جوية| الأرصاد تعلن مفاجأة حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

انخفاض الذهب في هذا التوقيت.. الشعبة تعلن الموعد المناسب لشراء الشبكة

موضوعات متعلقة

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة وغريبة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي...مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي

فستان سيرين عبد النور في عيد ميلادها يثير ضجة| سعره خرافي

شفاف ولامع| شاهد إطلالة سارة سلامة في أحدث جلسة تصوير

ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بالجلد الأسود| شاهد

فيفي عبده تثير الجدل بفستان ملفت| شاهد 

بنطلون لافت| شمس الكويتية تخطف الأنظار ..شاهد 

ترشيحاتنا

ممثل سلطنة عمان أمام العدل الدولية: نشهد اليوم واحدة من أسوأ الجرائم في غزة

استئناف عملية التصويت بانتخابات "المهندسين" بعد أداء صلاة الجمعة

عايزين نحدث البيانات| مكالمة تليفونيه تنتهى بسرقة حسابك فى البنك

ضبط 19 متهما عربيا.. تفكيك أكبر شبكة تهريب مهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا

تحرك برلماني بشأن توقف معاش تكافل وكرامة نتيجة تغيير محل السكن

أنت خارج حساباتي.. ما سبب استبعاد كولر لـ"كهربا" من مباراة الأهلى اليوم؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. بماذا كان يحلم هاني الناظر قبل وفاته؟

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجلد لـ حلا شيحة

فستان يسرا الذهبي يثير ضجة| سعره خرافي

رغم وفاته بهذا المرض| أبرز توصيات هاني الناظر للوقاية من السرطان

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ