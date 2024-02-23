لن تتوقع.. بماذا كان يحلم هاني الناظر قبل وفاته؟

تصدر هاني الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلد، مؤشرات البحث بعد وفاته أمس، بعد صراع مع مرض السرطان.

كان هاني الناظر يحرص دوما الدكتور هاني الناظر، على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي بأبرز المعلومات و النصائح التي تساعد وتحمي من الأمراض.

كشف هاني الناظر في أحد المنشورات، عن أهم و أبرز الأحلام التي يرغب في تحقيقها، وكتب: "عندي حلم .. حلم انشاء مستشفي كبير أهلي متخصص للامراض الجلدية بمستوي عالمي للعلاج المجاني به عيادات خارجية علي اعلي مستوي مزودة باحدث وسائل التشخيص ومعامل متخصصة وأجهزة حديثة للعلاج وأقسام داخلية تضم أسرة للحالات الطارئة وتلك التي تحتاج رعاية ونظم علاج خاصة".

وتابع: "مستشفي يتولي المتابعة للحالات المزمنة والتي تحتاج علاج لفترات طويلة وهم بالآلاف ويرعي المرضي غير القادرين وهم كثر ويقدم العلاج المجاني لجميع المرضي بدون استثناء تحت إشراف كبار الأساتذة والاستشاريين المصريين متطوعين وانا أولهم".

وأضاف: "احنا ممكن باذن الله نحقق الحلم بالإرادة والعزيمة والنية الطيبة وحب الخير وبالتعاون ودعم كل اهل الخير والناس الطيبين ومصر مليانة بهم في كل مكان.. واثق انني سوف اجد باذن الله من يشاركني هذا الحلم الجميل وحضراتكم علي رأسهم ومشاركتكم في نشر الفكرة ولو بعمل شير لها سوف تساعد في نجاحها وعلي يقين ان الحلم ممكن يبقي حقيقة بمشيئة الله".



