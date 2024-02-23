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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فطائر الجلاش بالطاسة| سهلة ولذيذة

فطائر الجلاش بالطاسة
فطائر الجلاش بالطاسة

فطائر الجلاش بالطاسة من الأكلات الشهية واللذيذة التي لا يعرفها البعض، وتتمتع بمذاق مخنلف، بالإضافة إلي أنه يمكنك تطبيقها بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل فطائر الجلاش بالطاسة..

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عجينة جلاش
خلطة ١ : 
٢٠٠ جرام جبنة كشكفال
٢٠٠ جرام جبنة جودة
٢٠٠ جرام جبنة موتزاريلا
خلطة ٢ :
٢ ملعقة كبيرة صلصة بيتزا
سلامي بقري
جبنة موتزاريلا
رشة زعتر
زيتون اسود
زيت للطاسة


طريقة التحضير 
نفرد ٣ ورقات جلاش معا ثم نقوم بوضع الحشوة والمرغوبة ونقفلها على شكل مربع من الأربع جهات جيدا. 
في طاسة على النار نضع كمية من الزيت ونضع فيها الفطيرة (جهة الأطراف للأسفل) ونتركها على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية ثم نقلبها للجهة الأخرى ونتركها حتى تصبح ذهبية وتنضج.. وتقدم بالهنا والشفا
 

فطائر الجلاش بالطاسة فطائر الجلاش الجلاش طريقة عمل فطائر الجلاش بالطاسة الشيف غادة التلى

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