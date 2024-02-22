سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي

يعتبر شهر يناير و فبراير هو الموسم الذي يحرص فيه الكثير من الأشخاص علي شراء الزبدة و تخزينها واستخدامها على مدار فترة طويلة، وذلك لأن الزبدة من الأشياء التي لا غني عنها في أي بيت.



كشفت الشيف نجلاء الشرشابي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد كشفت عن طرق معرفة الفرق بين الزبدة البلدي من المغشوشة.



قالت نجلاء الشرشابي في الفيديو:" قبل شرائها من التاجر ضعي قطعة من الزيد في يدك ابدأي سيحيها اذا كان هناك فضلات منها في اليد فتكون مغشوشة لأن الزبدة البلدي لا يوجد بها أي فضلات."

اضافت:" تذوقي الزبدة و إذا كانت مملحة فهي مغشوشة، كما يمكنك عند تسييح الزبدة يفضل ألا تأخذ مدة كبيرة على النار و المرتة قليلة جدا."