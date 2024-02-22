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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي

الزبدة
الزبدة

يعتبر شهر يناير و فبراير  هو الموسم الذي يحرص فيه الكثير من الأشخاص علي شراء الزبدة و تخزينها واستخدامها على مدار فترة طويلة، وذلك لأن الزبدة من الأشياء التي لا غني عنها في أي بيت.

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كشفت الشيف نجلاء الشرشابي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد كشفت عن طرق معرفة الفرق بين الزبدة البلدي من المغشوشة.


قالت نجلاء الشرشابي في الفيديو:" قبل شرائها من التاجر  ضعي قطعة من الزيد في يدك ابدأي  سيحيها اذا كان هناك فضلات منها في اليد فتكون مغشوشة لأن الزبدة البلدي لا يوجد بها أي فضلات."

اضافت:" تذوقي الزبدة و إذا كانت مملحة فهي مغشوشة، كما يمكنك عند تسييح الزبدة يفضل ألا تأخذ مدة كبيرة على النار و المرتة قليلة جدا."

الزبدة الزبدة الأصلية الزبدة الفلاحي الزبدة المغشوشة الزبدة للوجه

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