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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

حسام حسن
حسام حسن

تصدر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لهبوط في الدورة الدموية أدى إلى دخوله أحد المستشفيات لتلقي العلاج، ثم خرج صباح اليوم، الثلاثاء.

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معلومات عن مرض حسام حسن 

يحدث ضعف الدورة الدموية عندما يتداخل شيء ما مع نظام الدورة الدموية المعقد والبعيد المدى الذي ينقل الدم والأكسجين والمواد المغذية إلى الجسم بأكمله.

وعندما يكون القلب والأوردة والشرايين والشعيرات الدموية والأوعية الدموية الأخرى سليمة، يمكنها أن توفر للخلايا كل ما تحتاجه بطريقة فعالة، إنها دورة مستمرة لجلب الأكسجين والضروريات الأخرى إلى الخلايا وإزالة النفايات من خلايا.

تحدث المشاكل عندما يحدث خطأ ما في جزء ما من نظام التوصيل أو الصمامات التي تتحكم في اتجاه الدم، إن العوائق الموجودة في الأوعية الدموية تجعل من الصعب على الدم أن يمر عبرها، خاصة عند محاولة الوصول إلى أجزاء الجسم التي تبعد مسافة أطول عن القلب - أصابع اليدين والقدمين.

وأكبر مشكلة في ضعف الدورة الدموية هي أن الخلايا لا تحصل على كمية الأكسجين التي تحتاجها، وبالتالي لا تستطيع أن تعمل بشكل جيد.

الأعراض

يمكن أن يسبب ضعف الدورة الدموية عددًا من الأعراض، بما في ذلك:

العضلات التي تؤلم أو تشعر بالضعف عند المشي.

إحساس "الدبابيس والإبر" على بشرتك.

لون البشرة شاحب أو أزرق.

برودة أصابع اليدين أو القدمين.

خدر.

ألم صدر.

تورم.

الأوردة التي تنتفخ.

ما الذي يسبب ضعف الدورة الدموية؟

الحالات التي تقلل من تدفق الدم يمكن أن تؤدي إلى ضعف الدورة الدموية، مثل:

التدخين: تؤدي المواد الكيميائية إلى إتلاف الأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

ارتفاع ضغط الدم: عندما يضغط الدم على جدران الأوعية الدموية بقوة كبيرة، فقد يؤدي ذلك إلى إضعافها، وهذا يجعل من الصعب على الدم أن يتحرك من خلالها.

تصلب الشرايين: تتراكم اللويحات (التي تحتوي على الدهون والكوليسترول) داخل الشرايين، ما يحد من تدفق الدم.

مرض السكري: وجود الكثير من الجلوكوز في الدم يمكن أن يضر الأوعية الدموية.

تجلط الأوردة العميقة: يقوم جسمك بتكوين جلطة دموية في ساقك، ما يقلل من تدفق الدم.

الانسداد الرئوي: تنفجر جلطة دموية في ساقك وتنتقل إلى رئتك، ما يمنع الدم من الوصول إلى رئتك.

مرض الشريان المحيطي: تقلل اللويحة الموجودة داخل الشرايين المحيطية من كمية الدم التي تصل إلى ساقيك وقدميك.

الدوالي: عندما يرتفع ضغط الدم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف جدران وصمامات الأوردة، الدم داخل الدوالي يمكن أن يتدفق بطريقة خاطئة.

مرض رينود: تصبح الأوعية الدموية في أصابع قدميك وأصابعك أضيق عندما تكون متوترًا أو باردًا.

السمنة: إن الإصابة بالسمنة يمكن أن تعرضك لخطر المشاكل الطبية التي تؤدي إلى إبطاء تدفق الدم، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول.
 

المصدر: clevelandclinic

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