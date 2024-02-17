تحذير عاجل|علامات غير عادية لنقص فيتامين ب 12

على الرغم من أن نقص فيتامين ب 12 يرتبط عادةً بالتعب والضعف، إلا أنه يمكن أن يظهر في مجموعة متنوعة من الطرق غير العادية وغير المتوقعة التي غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد أو تُنسب بشكل خاطئ إلى أسباب أخرى. من الناحية المثالية، يجب على البالغين تناول 2.4 ميكروغرام من فيتامين ب12 في اليوم، على الرغم من دوره الأساسي في الحفاظ على وظيفة الأعصاب، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، ودعم تخليق الحمض النووي، فإن أعراض نقص فيتامين ب12 يمكن أن تكون خفية ومتنوعة، مما يجعل تشخيصه صعبًا.

فيما يلي بعض العلامات والأعراض الأقل شهرة لنقص فيتامين ب12، والتي تسلط الضوء على أهمية التعرف على هذه الحالة ومعالجتها على الفور.

- الإحساس بالدبابيس والإبر (تنمل).

واحدة من العلامات الأكثر غرابة لنقص فيتامين ب 12 هي الشعور بالوخز، والذي يشار إليه غالبًا باسم التنمل، تحدث هذه الأحاسيس عادةً في اليدين أو القدمين أو الساقين أو حتى في الوجه أحيانًا. ينشأ التنمل بسبب تلف الأعصاب الناتج عن النقص، مما يؤثر على الأعصاب الطرفية المسؤولة عن الإحساس.

-مشاكل الذاكرة والتدهور المعرفي​

يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 على الرؤية بطرق مختلفة، بما في ذلك عدم وضوح الرؤية أو اضطرابها، وحساسية الضوء، وحتى تلف العصب البصري في الحالات الشديدة، يمكن أن يتعرض العصب البصري، وهو ضروري لنقل المعلومات البصرية إلى الدماغ، للخطر بسبب تلف الأعصاب الناجم عن نقص فيتامين ب12، مما يؤدي إلى اضطرابات بصرية يمكن عكسها مع العلاج المناسب.

-التهاب اللسان وتقرحات الفم

يمكن أن تشير المظاهر الفموية مثل التهاب اللسان وتقرحات الفم إلى نقص فيتامين ب12، تنشأ هذه الأعراض بسبب التغيرات في الأنسجة الظهارية للفم الناتجة عن عدم كفاية مستويات فيتامين ب12، مما يؤدي إلى عدم الراحة والألم وصعوبة الأكل أو البلع.

-ضعف العضلات وصعوبة المشي

يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب12 على قوة العضلات وتنسيقها، مما يؤدي إلى الضعف أو التيبس أو صعوبة المشي، تُعزى هذه الإعاقات الحركية إلى تلف الأعصاب وانخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يؤثر على توصيل الأكسجين إلى العضلات، مما يؤثر على وظيفتها ويسبب الضعف والتعب.

-خفقان القلب وضيق التنفس​

قد تحدث أعراض القلب والأوعية الدموية مثل خفقان القلب وضيق التنفس لدى الأفراد الذين يعانون من نقص حاد في فيتامين ب 12، يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى إعاقة إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، مما يؤدي إلى فقر الدم وعدم كفاية نقل الأكسجين إلى الأنسجة، مما قد يظهر على شكل خفقان وصعوبات في التنفس.

-​تغيرات الشعر والأظافر​

التغيرات في صحة الشعر والأظافر، بما في ذلك تساقط الشعر، وهشاشة الأظافر، والتغيرات في الملمس أو اللون، يمكن أن تكون مؤشرا على نقص فيتامين ب 12، يلعب فيتامين ب12 دورًا في انقسام الخلايا وتجديدها، بما في ذلك الخلايا المسؤولة عن نمو الشعر والأظافر، يمكن أن تؤدي المستويات غير الكافية من فيتامين B12 إلى تعطيل هذه العمليات، مما يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في جودة الشعر والأظافر.

-طنين الأذن

يمكن أن يرتبط طنين الأذن، الذي يتميز بسماع رنين أو طنين أو أصوات أخرى في الأذنين دون مصدر خارجي، بنقص فيتامين ب 12. على الرغم من أن الآلية الدقيقة ليست مفهومة تمامًا، فمن المعتقد أن تلف الأعصاب أو الخلل الوظيفي الناتج عن نقص فيتامين ب12 قد يساهم في تطور الطنين.

-مشاكل التوازن والتنسيق

يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب12 على الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى أعراض عصبية مثل مشاكل التوازن والتنسيق، قد يواجه الأفراد صعوبة في الحفاظ على التوازن، أو عدم الثبات أثناء المشي، أو الشعور "بالدوران" (الدوار)، مما قد يؤثر بشكل كبير على الحركة والأنشطة اليومية.

المصدر: timesofindia