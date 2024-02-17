بدون طهي| 3 وصفات وجبات سناكس تساعد على تعزيز مستويات البروتين

يحاول العديد من الأشخاص الالتزام بنظام غذائي صحي، ولكنك لا تستطيع فعل ذلك دون احتساء كوب من الشاي أو القهوة الدافئ المريح مع بعض الوجبات الخفيفة الشهية والسناكس في المساء؟ إذن، سندعمك ببعض وصفات السناكس اللذيذة والتي لا تحتاج إلى مجهود، والتي يمكن إعدادها في المنزل في دقائق معدودة فقط دون الإخلال بخطط النظام الغذائي. علاوة على ذلك، فإن هذه الوجبات الخفيفة الصحية تحتوي على نسبة عالية من البروتين ومنخفضة السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمراقبي الوزن، اتبعي بعض الخطوات البسيطة واستمتعي بهذه الوجبات الخفيفة بدون طهي مع أحبائك.

- سلطة الحمص

يمكن صنع الحمص المعلب عن طريق تقطيع الطماطم والخيار والبصل والفلفل الحلو وأوراق الكزبرة وعصير الليمون والملح، فقط قم بخلط جميع المكونات في وعاء وقلبها جيدًا، ضبط التوابل حسب الذوق، والتمتع به!

-سلطة الفول السوداني

لتحضير هذه الوجبة الخفيفة السهلة، قم بتحميص الفول السوداني، وتقطيع البصل والطماطم والفلفل الأخضر وأوراق الكزبرة جيدًا. الآن، قم بجمع جميع المكونات في وعاء وقلبها جيدًا، نضبط التتبيلة ونرش القليل من عصير الليمون ونضيف البهارات، ويقدم على الفور.

-​ زبادي يوناني بالمكسرات والفواكه​

لإعداد هذه الوجبة الخفيفة السريعة، ما عليك سوى خلط الزبادي اليوناني والمكسرات المفرومة مثل اللوز والجوز والفستق والفواكه المفرومة المفضلة مثل الموز والتفاح والتوت وخلطها جميعًا مع العسل والقرفة.

المصدر:timesofindia