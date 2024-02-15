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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان يسرا في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل عبر إنستجرام|لن تصدق سعره

يسرا
يسرا

حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بصور من أحدث جلسات التصوير التي خضعت لها.

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وتألقت يسرا في الصور بإطلالة مميزة كالعادة، حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا اتسم بصيحة البليسيه التي تتصدر أحدث صيحات الموضة وكان باللون البنفسجي.
قد حمل فستان يسرا المميز توقيع دار الأزياء العالمية Oscar de la renta، فيما بلغ سعر التصميم 9920 ريالا سعوديا مما أثار الدهشة بين متابعيها.
أكملت يسرا إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية الملفتة التي نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت يسرا على خصلات شعرها الأشقر المنسدله، ووضعت مكياجًا جذابًا متناسقًا مع ملامحها.
 

يسرا
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