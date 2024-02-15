في عيد الحب.. أيتن عامر تبهر متابعيها عبر إنستجرام بالفستان الأحمر| شاهد

حرصت الفنانة آيتن عامر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



وتألقت آيتن عامر بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستاناً قصيرًا يصل أعلى الركبة وذا اكمام مكشوفة باللون الأحمر الذي كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

وانتعلت أيتن عامر حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأحمر، كما أكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الملفتة التي زادت من جاذبيتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت آيتن عامر على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على طلاء شفاه باللون الأحمر.



أيتن عامر