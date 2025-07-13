عقار العطارين المنهار صادر له قرار هدم وتنكيس من 32 عاما

كشف رئيس حي وسط أن عقار العطارين المنهار يقع في 138 شارع الخديوي – ناصية شارع صلاح الدين، وتبلغ مساحته نحو ٣٠٠ متر، ويتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، بالإضافة إلى جزء من دور خامس. ويضم العقار ٦ وحدات سكنية، إلى جانب أنشطـة تجارية في الدور الأرضي.

وأشار إلى أن العقار مشغول بالسكان، وصادر بشأنه قرار رقم 103 لسنة 1993، يقضي بهدم الدور الرابع والجزء الخاص بالدور الخامس، مع ترميم باقي العقار .

وقد باشر الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أعمال كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بموقع انهيار أجزاء من عقار كائن بشارع الخديوي، ناصية شارع صلاح الدين، بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط.

وقد أسفر الحادث – وفقاً للبيانات الأولية – عن وفاة شخص وإصابة ٦ مواطنين، وتم على الفور إخطار الجهات المعنية، كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف لرفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

وتواصل جهود فرق الإنقاذ للبحث عن مفقودين يعتقد أنهم لا يزالون تحت الأنقاض.

وفور تلقي البلاغ، انتقل الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، إلى موقع الحادث، يرافقه قيادات مديرية أمن الإسكندرية، وقوات الحماية المدنية، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة الوضع ميدانيا والإشراف على عمليات الإنقاذ.

وأكدت المصادر أن العقار المنهار يقع في شارع صلاح الدين بمنطقة العطارين، وهو من العقارات القديمة، ويجري حاليا رفع الركام باستخدام المعدات الثقيلة للبحث عن ناجين أو ضحايا إضافيين.

كما تم فرض كردون أمني بمحيط العقار وتنظيم حركة المرور لضمان سلامة المواطنين، بينما بدأت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث، بالتوازي مع مراجعة ملف العقار وموقفه من التراخيص والصيانة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، وسط تأكيدات من المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت تقصيرها.