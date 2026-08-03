رئيس حزب "المصريين": الدولة تتحرك برؤية استباقية لمواجهة التحديات الإقليمية وتأمين احتياجات المواطنين

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة العلمين مع رئيس مجلس الوزراء، والمسؤولين عن ملفات الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية يعكس بوضوح الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، ويؤكد أن الدولة المصرية تضع ملفي الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية على رأس أولويات العمل الوطني.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان، أن تأكيدات الاجتماع بشأن توافر مخزون آمن ومطمئن من السلع الاستراتيجية يقترب في بعض السلع من عام كامل، يبعث برسالة طمأنينة قوية للمواطن المصري في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" ومجمع الصوامع التابع له كركيزة أساسية لتأمين الغذاء وضبط الأسواق وتوازن الأسعار.

وثمّن رئيس حزب "المصريين"، توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة الاهتمام بالمواطنين الأشد فقرًا والأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن طرح البرنامج المقترح للدعم النقدي السلعي يُمثل خطوة نوعية وأداة من أدوات التطوير الحديثة التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وتُعزز مفهوم العدالة الاجتماعية، وتمنح المواطن مرونة كاملة وحرية في الاختيار وفقًا لاحتياجاته الفنية والواقعية.

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة لتطوير منظومة بطاقات التموين وإنشاء المخابز الاستراتيجية، مؤكدًا أن تكاتف جهود الحكومة مع الرقابة الإدارية وهيئة سلامة الغذاء يضمن جودة السلع المعروضة ويقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بأقوات المواطنين، لافتًا إلى أن الشراكة القوية مع القطاع الخاص التي وجه بها الرئيس السيسي هي المفتاح الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي الشامل.

وأشاد المستشار حسين أبو العطا بالخطوات التنفيذية التي عرضها وزير التموين بشأن تنقية بطاقات التموين وحوكمتها لضمان ذهاب الدعم لمستحقيه، كما يعتبر مشروع إنشاء 300 مخبز استراتيجي على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى نقلة حضارية تضمن توفير رغيف الخبز المدعم للمواطن بجودة عالية، وبآليات توزيع جغرافية عادلة ومتوازنة تنهي مظاهر التكدس، مؤكدًا أن تواجد هيئة الرقابة الإدارية وهيئة سلامة الغذاء في هذه المنظومة بشكل مباشر يعكس رغبة حاسمة من الرئيس السيسي في فرض سيادة القانون على الأسواق، والتأكد من جودة ما يقدم للمواطن المصري صحيًا وغذائيًا؛ فالرقابة هنا ليست أداة عقابية فقط، بل هي أداة بناء لضمان كفاءة الأداء الحكومي وحماية الصحة العامة.

وأكد أن اجتماع اليوم رسم خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة؛ عنوانها الحماية في الداخل، واليقظة تجاه الخارج، مشيرًا إلى أن انحياز الرئيس السيسي المستمر للمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية عبر شبكات أمان اجتماعي متطورة مثل "تكافل وكرامة"، بالتوازي مع بناء قدرات ذاتية للاكتفاء الغذائي، هو الضمانة الحقيقية لميلاد جديد للاقتصاد المصري أكثر صلابة وقدرة على مواجهة أعتى الأزمات العالمية.