أحمد حمدي يكشف كواليس مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع القمة التنسيقي بـ مالابو

أكد الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه وصل بالأمس الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى غينيا الإستوائية، مشيرا إلى أنه مذ تولي الرئيس السيسي مسئولية الدولة المصرية يولي أهمية كبيرة بالقضايا الأفريقية.

وقال أحمد حمدي، أن القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، عملت على حل العديد من القضايا الأفريقية، مؤكدا انه تم إنشاء العديد من المشروعات التنموية داخل القارة الأفريقية.

وتابع الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه اليوم متوقع أن يعقد الرئيس السيسي لقاءات مع عدد من القادة الأفارقة، وستكون تلك اللقاءات نواه لدعم الدولة المصرية لعدد من الملفات الأفريقية.

وأشار أحمد حمدي إلى أنه سيكون هناك بحث لوجود اتفاقيات على المستوى السياسي والإقتصادي، مؤكدا أن القارة الأفريقية تعاني من مشاكل خاصة مع الإضطرابات في المنطقة، وسيتم التطرق للحديث عن الأمن والسلم الأفريقي.