قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم حسن شحاتة يكشف واقعة طريفة بعد مشادة ميدو مع والده
استجابة لـ صدى البلد .. الداخلية تضبط بلطجي السيدة زينب
منزلي الأبدي.. مودريتش يودع ريال مدريد برسالة مؤثرة
مخدرات دليفري.. القبض على شخصين يروجان المخدرات بدراجة نارية في القليوبية
شيخ الأزهر يهنئ أحمد كوجك بجائزة أفضل وزير مالية في إفريقيا
5 سيارات SUV فرنسية زيرو في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
العدد وصل لـ 42.. ارتفاع غير مسبوق في حالات الانتحار بصفوف الجنود الإسرائيليين
برلمانية: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الاتحاد الإفريقي تعكس دور مصر المحوري بالمنطقة
عاجل .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد
الأهلي يضم محمد شكري رسميا لـ 5 مواسم
40 طعنا على المتقدمين بالترشح في انتخابات مجلس الشيوخ
مواعيد العمل في البنوك بعد انتهاء الإجازة.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الاتحاد الإفريقي تعكس دور مصر المحوري بالمنطقة

النائبة هناء أنيس رزق الله
النائبة هناء أنيس رزق الله
حسن رضوان

علقت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية؛ للمشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي.

ووصفت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان لها، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مالابو، بأنها تعكس مكانة الدولة المصرية ودورها المحوري في المنطقة، في قيادة ملفات التنمية والسلم والاستقرار والأمن داخل القارة الأفريقية.

وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، علي أن القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي تكتسب أهمية خاصة كونها منصة دورية تجمع بين رؤساء الدول الأعضاء وممثلي التكتلات الاقتصادية الإقليمية؛ بهدف تنسيق الجهود القارية، ومتابعة تنفيذ مشروعات التنمية والتكامل في إطار أجندة إفريقيا 2063.

ولفتت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، الي أن هذه القمة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية والمناخية التي تواجه القارة؛ مما يجعلها فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين دول الاتحاد، ومناقشة سبل دفع جهود السلم والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، وتمثل فرصة لإبراز الدور القيادي للدول المؤسسة، وعلى رأسها مصر، في دعم التكامل الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية تخدم تطلعات الشعوب الإفريقية.

ونوهت هناء أنيس بأن تحركات الدولة المصرية على الصعيد الإفريقي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل امتدادًا طبيعيًا لدور مصر التاريخي في دعم القارة السمراء، وتترجم إيمان الدولة العميق بوحدة المصير والمستقبل المشترك لشعوب إفريقيا.

وبشأن مشاركة الرئيس السيسي في هذا الاجتماع التنسيقي، الذي يحضره عدد محدود من القادة الأفارقة، أكدت النائبة هناء أنيس أن المشاركة الرئاسية تأتي في إطار تولي مصر رئاسة قدرة إقليم شمال إفريقيا، إلى جانب رئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي "النيباد"، وهو ما يعكس الثقة الإفريقية في القيادة المصرية، وقدرتها على تمثيل تطلعات الشعوب وتعزيز آليات العمل الجماعي.

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية اللقاءات الثنائية التي سيعقدها الرئيس مع عدد من القادة الأفارقة على هامش القمة، مردفة بأن هذه اللقاءات تمثل فرصة لتبادل الرؤى حول التحديات المشتركة، وعلى رأسها الأمن الغذائي، والتغير المناخي، وتسوية النزاعات، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي النائبة هناء أنيس رزق الله العلاقات الخارجية عاصمة غينيا الإستوائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم ..ترقبوها مجاناً هنا

القبض على بلطجى الجيزة.. ركب سيارة مواطن واجبره على دفع مبلغ مالى| فيديو

لو سمحت أروح المكان دا إزاي؟ سؤال عن عنوان يقود مالك سيارة لصدمة في الجيزة

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

عاجل .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الطقس

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث صباحا

ترشيحاتنا

نيفين رجب

منسية.. نيفين رجب تطرح أحدث كليباتها

ليجي سي

تفاصيل وأسعار تذاكر حفل ليجي سي فى مهرجان العلمين

رشا مهدي

رشا مهدي تشارك متابعهيا صورة جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

بالصور

ضغطك واطى وقلبك بيضرب بسرعة .. اعرف مؤشرات الخطر

انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم

5 نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري .. وهذه أهم أعراضه

الاجهاد الحراري
الاجهاد الحراري
الاجهاد الحراري

7 حيل خارقة .. علاج الفروة الدهنية وتساقط الشعر

فروة الرأس
فروة الرأس
فروة الرأس

الأهلي يحسم موقفه من رحيل محمد هاني إلى الدوري الإماراتي

محمد هاني
محمد هاني
محمد هاني

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعر نزل .. تراجع مفاجئ للذهب ومفاجأة بعيار ٢١ الآن

واقعة كلية صيدلة

دعى عليه.. صيدلي بجامعة طنطا يثير الجدل بعد وفاة استاذه

نيفين رجب

منسية.. نيفين رجب تطرح أحدث كليباتها

ايمان عبد اللطيف

هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد | ما السبب ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد