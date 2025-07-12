الديهي: الجالية المصرية في مالابو استقبلت الرئيس السيسي بحفاوة تعكس عمق الولاء

عرض الإعلامي نشأت الديهي، مشاهد مؤثرة من استقبال الجالية المصرية في مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الرسمية للمشاركة في أعمال القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي.

وقال "الديهي" في تغطية إعلامية مباشرة من مالابو خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، “شاهدنا صورة معبرة عن الحب والانتماء، حيث خرج أبناء الجالية المصرية في مالابو حاملين الأعلام المصرية، ينتظرون لحظة وصول الرئيس السيسي للمشاركة في هذا الحدث الإفريقي الكبير.”

وأشار إلى أن الجالية المصرية في غينيا الاستوائية رغم صغر حجمها العددي، إلا أنها تتمتع بمحبة وتقدير كبيرين من أبناء الشعب المحلي، مضيفًا: “نحن جالية محبوبة من أهالي مالابو، ولدينا مساهمات ملموسة في مشروعات البنية التحتية، سواء في إنشاءات الإسكان أو تطوير الطرق.”

وأوضح أن الطرق في مالابو ومدن غينية أخرى تشهد على جهود المصريين ومهنيتهم، مشددًا على أهمية استمرار هذا التواجد الإيجابي، الذي لا يعكس فقط صورة مصر في الخارج، بل يسهم أيضًا في تعزيز العلاقات الثنائية والتكامل الإفريقي.

واختتم حديثه بالقول: “من المهم أن نُبرز هذه الصور الإيجابية التي تعبّر عن قوة الروابط بين مصر وشعوب القارة، وأن نُقدّر دور الجاليات المصرية في دعم السياسات الوطنية في الخارج.”