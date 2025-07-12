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نقيب البيطريين: المهنة شهدت نهضة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب البيطريين: المهنة شهدت نهضة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين
مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين
الديب أبوعلي

قال الدكتور مجدي حسن النقيب العام لنقابة الأطباء البيطريين، إن الأطباء البيطريين يجتمعون اليوم في رحاب دار الحكمة، لا للاحتفال بمناسبة عادية، بل لإحياء ذكرى يوم مجيد من أيام الوطن، ذكرى الثلاثين من يونيو، التي جسدت فيها إرادة الشعب المصري أعظم صور الصمود والتحدي، ورفض الانكسار، ورسخت هوية هذا الوطن في وجه محاولات الطمس والتشويه.

وأضاف حسن - خلال كلمته في احتفالية النقابة العامة للأطباء البيطريين “أمسية وطنية فنية في حب مصر” - أن هذا اليوم التاريخي لا يمكن أن يمر دون أن نتوجه بكل الشكر والتقدير إلى قائد مسيرة البناء والتنمية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لبى نداء الشعب في 30 يونيو، وحمل على عاتقه مسؤولية الوطن في لحظة فارقة من تاريخه، مؤكدا أن الوطن في عهده شهد نهضة غير مسبوقة في مختلف القطاعات، ومنها مهنة الطب البيطري.

وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، يأن مهنة الطب البيطري نالت اهتماما كبيرا في عهد الرئيس السيسي، إيمانا من القيادة السياسية بدورها المحوري في حماية صحة الإنسان وتحقيق الأمن الغذائي، باعتبارهما من أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة، مضيفا: "باسمي وباسم جميع أطباء مصر البيطريين، نجدد العهد على المضي قدما خلف قيادة الرئيس الحكيمة، وبذل كل الجهد من أجل رفعة هذا الوطن الغالي".

وأشار إلى أن هذه الأمسية التي تحمل عنوان "أمسية وطنية فنية في حب مصر"، ليست مجرد احتفال، بل رسالة حب ووفاء، يتقاطع فيها قسم الطبيب البيطري مع نغمات الفن الأصيل، الذي يجسد روح مصر وقوتها الناعمة، ويعبر عن وجدانها وقصص صمودها وكرامتها، مشددا على أن للوطن دروعا تحميه، وجنودا يدافعون عن ترابه، وفنانين مبدعين يروون قصته ويجسدون روحه.

وأكد النقيب العام، أن الأطباء البيطريين هم حراس الأمن الغذائي والصحة العامة، ويعون جيدا قيمة الاستقرار الذي تحقق بعد الثلاثين من يونيو، لافتا إلى أن هذا الاستقرار هو ما مكن الأطباء من أداء رسالتهم في حماية الثروة الحيوانية وسلامة غذاء المواطنين، ومواجهة الأوبئة، والوقوف كخط دفاع أول ضد الأمراض العابرة للحدود.

وتابع: "كل طبيب بيطري في قريته أو مدينته يسهم بشكل مباشر في بناء الجمهورية الجديدة، جمهورية العلم والعمل والإنتاج"، مضيفا: "حب الوطن لا يختزل في الشعارات، بل يظهر في الجهد الصادق والعمل الدؤوب في كل موقع، ولهذا أردنا أن يكون احتفالنا تعبيرا فنيا راقيا عن هذا الحب".

وشهدت الاحتفالية عرض فيلمين تسجيليين؛ الأول من ذاكرة ثورة 30 يونيو، والثاني بعنوان "الأطباء البيطريين.. رعاة حياة المصريين"، والذي سلط الضوء على دور الطبيب البيطري في حماية صحة الإنسان، ودعم الأمن الغذائي، ومساهمته في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

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