70 % اللاعب في الزمالك.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن حامد حمدان

كشف الإعلامي أمير هشام عبر مفاجأة بشأن اللاعب الفلسطيني حامد حمدان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"هناك تواصل رسمي من جانب بيراميدز حدث خلال الساعات الأخيرة مع وكيل اللاعب الفلسطيني حامد حمدان لاعب خط وسط بتروجت، مشيرًا إلى أن النادي السماوى قرر تقديم عرض جيد للتعاقد مع اللاعب".

وأضاف:"هناك اهتمام كبير من جانب بيراميدز خلال الساعات الأخيرة للتعاقد مع حمدان".

وأكمل:"جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك سيعقد جلسة غدًا مع مسئولي بتروجت للحصول على الموافقة الرسمية للتعاقد مع حامد حمدان".

وأختتم :"رغم بيان بتروجت وإعلان رفضه رحيل حمدان، لكن بنسبة 70% اللاعب سينتقل لنادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري".