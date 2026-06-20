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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تعدوا بالضرب على ضابط .. الداخلية تكشف تفاصيل حبس والد فتاة وشقيقها

الفتاة
الفتاة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى إدعت خلاله صاحبة الحساب بتعرض والدها وشقيقيها للظلم وحبسهم على خلفية تشاجرهم مع أحد ضباط الشرطة لتشككهم فيه أثناء تواجده أسفل العقارة محل سكنهم وإنحياز الأجهزة الأمنية بالقاهرة له.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 31 / مايو المنقضى تبلغ لشرطة النجدة بالقاهرة من والد صاحبة الحساب بوجود لص أسفل العقار محل سكنه الكائن بمدينة الرحاب بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، وبالإنتقال والفحص تبين قيام المُبلغ ونجليه بالتعدى بالضرب على أحد الأشخاص "ضابط شرطة فى غير أوقات العمل الرسمية " وزوجته وإصابتهما بجروح وكدمات متفرقة.. بدعوى تشككهم فى أنه لص أثناء دخوله الوحدة السكنية المملوكة له بذات العقار محل سكن المبُلغ ، وإستمرارهم بالتعدى عليه وزوجته رغم تأكيد فرد الأمن الإدارى لهم على ذلك.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه ، وسؤال شهود الواقعة ، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات .

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى ضباط

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