نائب الرئيس الأمريكي يتجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران خلال ساعات

كشفت شبكة سي إن إن ، نقلاً عن مصدر أمريكي، أن نائب الرئيس جي دي فانس، من المتوقع أن يسافر إلى سويسرا اليوم لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة.



وبحسب التقرير، لم يُحسم بعد الموعد الدقيق للرحلة، إلا أن المصدر أكد أن الترتيبات جارية لعقد اللقاءات خلال الساعات المقبلة.



وكان فانس قد صرّح في مقابلة سابقة مع قناة فوكس نيوز بأنه يتوقع التوجه إلى سويسرا "خلال اليومين المقبلين"، في إشارة إلى إمكانية عقد مباحثات مباشرة أو غير مباشرة مع الجانب الإيراني وسط التطورات الإقليمية المتسارعة.



وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متزايداً، وسط مساعٍ دولية لمنع اتساع دائرة المواجهة وفتح قنوات للحوار بين واشنطن وطهران.