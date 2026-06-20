سلطة الطيران المدني تشارك في معرض إكسبو أفريقيا بـ لومي | صور

شاركت سلطة الطيران المدني المصري في فعاليات مؤتمر ومعرض النقل الجوي الأفريقي 2026 (African Air Transport Convention & Expo 2026)، الذي استضافته مدينة لومي بجمهورية توجو، بمشاركة واسعة من وزراء النقل والطيران المدني، ورؤساء هيئات وسلطات الطيران المدني، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع النقل الجوي في أفريقيا.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني التي ترتكز على توسيع آفاق التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز الربط الجوي بين دول القارة.

وافتتح أعمال المؤتمر الرئيس جان لوسيان سافي دي توفي رئيس جمهورية توجو، بمشاركة رئيس جمهورية رواندا، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الأفريقي المشترك لتطوير قطاع النقل الجوي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة.

وترأس الوفد المصري الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني، وضم الوفد الطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني ومدير عام الاتفاقيات الدولية ونقطة الاتصال الوطنية باللجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC).

وشارك الوفد في الجلسات الوزارية والفنية وفعاليات المعرض المصاحب للمؤتمر، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية بحضور السفير أحمد محمد عيد سفير مصر لدى جمهورية توجو.

وأكدت الجلسات أهمية تسريع تنفيذ السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي (SAATM)، وتعزيز الربط الجوي بين الدول الأفريقية، وخفض تكاليف النقل الجوي، ودعم الاستثمارات في البنية التحتية للطيران، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة حركة التجارة والسياحة داخل القارة.

وخلال فعاليات المؤتمر، شارك رئيس سلطة الطيران المدني في الجلسة الحوارية الخامسة بعنوان «تعزيز صناعة النقل الجوي والاستثمار في البنية التحتية للطيران»، والتي ناقشت التوجهات الاستراتيجية لتمويل مشروعات الطيران وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو المستدام.

ومن جانبه، أكد الملاح سامح فوزي خلال الجلسة أن مشاركة الوفد المصري تأتي في إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، التي تُولي أهمية خاصة بتوسيع مجالات التعاون مع الدول الإفريقية، بما يدعم جهود التكامل القاري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للنقل الجوي. مشيرًا إلى أن تطوير المطارات يمثل جزءًا من منظومة متكاملة تشمل شبكات النقل والخدمات اللوجستية والبنية الداعمة للاستثمار والتجارة، فضلًا عن أهمية تحديث أنظمة الملاحة الجوية وتنمية الكوادر البشرية، إلى جانب دمج معايير الاستدامة البيئية في جميع مشروعات تطوير البنية التحتية للطيران، بما يضمن تحقيق نمو مستدام ومتوازن للقطاع على مستوى القارة الأفريقية.

وأضاف أن التجربة المصرية أثبتت نجاح هذا التوجه، حيث حصد عدد من المطارات المصرية إشادات وجوائز دولية في مجالات الاستدامة البيئية والمطارات الخضراء، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع الطيران المدني.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوفد المصري سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود وممثلي هيئات وسلطات الطيران المدني بالدول المشاركة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل الجوي والطيران المدني، وزيادة الربط الجوي بين مصر والدول الأفريقية، وتبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات، بما يدعم أهداف التكامل الأفريقي ويعزز حركة التجارة والاستثمار والسياحة بين دول القارة.

كما تناولت اللقاءات عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها دعم التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من فرص النمو المتاحة بقطاع النقل الجوي الأفريقي، بما يعزز الدور الريادي لجمهورية مصر العربية ومكانتها كمحور إقليمي رئيسي للنقل الجوي في أفريقيا.

وفي ختام أعمال المؤتمر، أكد الوفد المصري حرص وزارة الطيران المدني على مواصلة التعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز الربط الجوي بين دول القارة، ويسهم في تحقيق رؤية أفريقيا نحو قطاع نقل جوي أكثر تكاملًا وكفاءة واستدامة.