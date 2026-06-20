قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السخيري: نسعى لمداواة جراح السويد وتحقيق رد فعل قوي أمام اليابان
سعر ومواصفات انفينيتي QX50 موديل 2026 في السعودية
ثقوا بأنفسكم |وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب قبل ساعات من امتحانات الثانوية العامة
تونس واليابان تخوضان المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم
وفد إيراني رفيع يتوجه إلى سويسرا وسط تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوترات
بعد معاناة فضل شاكر .. ماذا يحدث عند إهمال علاج السكري
أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الهولندي يتفقدون مستشفى العريش العام
طهران: وفد التفاوض الإيراني سيغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة
بريطانيا تواجه تحديا جديدا في خططها لتطوير البنية التحتية الرقمية
حفل نجوم التسعينات أولى مفاجآت المسرح الروماني بالساحل الشمالي
مستشار خامنئي: طالما بقي الاتفاق حبرا على ورق فإن تدفق الطاقة في الشرق الأوسط سيبقى متوقفا
الليلة.. موعد مباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سلطة الطيران المدني تشارك في معرض إكسبو أفريقيا بـ لومي | صور

رئيس سلطة الطيران المدني
رئيس سلطة الطيران المدني
نورهان خفاجي

شاركت سلطة الطيران المدني المصري في فعاليات مؤتمر ومعرض النقل الجوي الأفريقي 2026 (African Air Transport Convention & Expo 2026)، الذي استضافته مدينة لومي بجمهورية توجو، بمشاركة واسعة من وزراء النقل والطيران المدني، ورؤساء هيئات وسلطات الطيران المدني، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع النقل الجوي في أفريقيا.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني التي ترتكز على توسيع آفاق التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز الربط الجوي بين دول القارة.

وافتتح أعمال المؤتمر الرئيس جان لوسيان سافي دي توفي رئيس جمهورية توجو، بمشاركة رئيس جمهورية رواندا، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الأفريقي المشترك لتطوير قطاع النقل الجوي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة.

وترأس الوفد المصري الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني، وضم الوفد الطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني ومدير عام الاتفاقيات الدولية ونقطة الاتصال الوطنية باللجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC).

وشارك الوفد في الجلسات الوزارية والفنية وفعاليات المعرض المصاحب للمؤتمر، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية بحضور السفير أحمد محمد عيد سفير مصر لدى جمهورية توجو.

وأكدت الجلسات أهمية تسريع تنفيذ السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي (SAATM)، وتعزيز الربط الجوي بين الدول الأفريقية، وخفض تكاليف النقل الجوي، ودعم الاستثمارات في البنية التحتية للطيران، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة حركة التجارة والسياحة داخل القارة.

وخلال فعاليات المؤتمر، شارك رئيس سلطة الطيران المدني في الجلسة الحوارية الخامسة بعنوان «تعزيز صناعة النقل الجوي والاستثمار في البنية التحتية للطيران»، والتي ناقشت التوجهات الاستراتيجية لتمويل مشروعات الطيران وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو المستدام.

ومن جانبه، أكد الملاح سامح فوزي خلال الجلسة أن مشاركة الوفد المصري تأتي في إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، التي تُولي أهمية خاصة بتوسيع مجالات التعاون مع الدول الإفريقية، بما يدعم جهود التكامل القاري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للنقل الجوي. مشيرًا إلى أن تطوير المطارات يمثل جزءًا من منظومة متكاملة تشمل شبكات النقل والخدمات اللوجستية والبنية الداعمة للاستثمار والتجارة، فضلًا عن أهمية تحديث أنظمة الملاحة الجوية وتنمية الكوادر البشرية، إلى جانب دمج معايير الاستدامة البيئية في جميع مشروعات تطوير البنية التحتية للطيران، بما يضمن تحقيق نمو مستدام ومتوازن للقطاع على مستوى القارة الأفريقية.

وأضاف أن التجربة المصرية أثبتت نجاح هذا التوجه، حيث حصد عدد من المطارات المصرية إشادات وجوائز دولية في مجالات الاستدامة البيئية والمطارات الخضراء، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع الطيران المدني.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوفد المصري سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود وممثلي هيئات وسلطات الطيران المدني بالدول المشاركة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل الجوي والطيران المدني، وزيادة الربط الجوي بين مصر والدول الأفريقية، وتبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات، بما يدعم أهداف التكامل الأفريقي ويعزز حركة التجارة والاستثمار والسياحة بين دول القارة.

كما تناولت اللقاءات عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها دعم التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من فرص النمو المتاحة بقطاع النقل الجوي الأفريقي، بما يعزز الدور الريادي لجمهورية مصر العربية ومكانتها كمحور إقليمي رئيسي للنقل الجوي في أفريقيا.

وفي ختام أعمال المؤتمر، أكد الوفد المصري حرص وزارة الطيران المدني على مواصلة التعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز الربط الجوي بين دول القارة، ويسهم في تحقيق رؤية أفريقيا نحو قطاع نقل جوي أكثر تكاملًا وكفاءة واستدامة.

وزارة الطيران إكسبو أفريقيا وزير الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026

بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

ترشيحاتنا

مروة ناجي ميادة الحناوي

مروة ناجي بعد لقاء ميادة الحناوي في موازين : حلم تحقق

عصام النجار يطلق ألبومه الجديد Night In Cairo

عصام النجار يطلق ألبومه الجديد Night In Cairo

شيماء الجارحي

شيماء الجارحي عن حادث شهد في حدائق الأهرام: المأساة كشفت أزمة خطيرة تتكرر يوميًا

بالصور

قوية ومغذية.. وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر بخطوات بسيطة

طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه

افتتاح مسجدين بالشرقية بتكلفة 11 مليون جنيه | صور

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

فرح شعبان تتألق بفستان زفاف أنيق وتخطف الأنظار بإطلالة ساحرة عبر إنستجرام

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

احم نفسك من السرطان بتناول هذه الفاكهة

السرطان
السرطان
السرطان

فيديو

الشهيد العقيد محمد هارون

حكاية بطل | قصة استشهاد صائد التكفيريين العقيد محمد هارون

ياسمين علي

ياسمين تغني عن وجع الفراق بـ أعراض انسحابه .. وكليب سينمائي في لبنان

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد