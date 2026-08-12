حريق داخل برج منطقة الفلل في بنها.. والدفع بـ 4 سيارات إطفاء

شهد برج الروضة بمنطقة الفلل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، مساء اليوم، نشوب حريق، ما أسفر عن تصاعد كثيف للدخان، وسط حالة من القلق بين سكان العقار والأبراج المجاورة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، كما تم الدفع بسيارتي إسعاف، للتعامل مع الموقف والسيطرة على النيران، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.



وكان سكان الأبراج المجاورة ناشدوا قوات الحماية المدنية سرعة التدخل، خاصة مع كثافة الدخان وتأثر عدد من الأطفال به.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها للسيطرة على الحريق، فيما يجري الوقوف على أسبابه وحصر أي خسائر أو إصابات فور الانتهاء من أعمال الإطفاء.