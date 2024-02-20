خطف طفل في أسيوط| نصائح لتوعية الصغار وحمايتهم

أثار خبر خطف طفل في محافظة أسيوط حالة من الجدل بين الآباء والأمهات، وذلك خوفا على أبنائهم من الاختطاف.

يعد تعلم كيفية الحفاظ على سلامة الأطفال من الاختطاف أمرًا مهمًا لأن كل طفل معرض للخطر، لذلك لا بد من توعية الأطفال و معرفتهم كيف يحمي نفسه من الأختطاف.

نصائح السلامة للأطفال من الأختطاف:

-تعرف على اسمك وعنوانك ورقم (أرقام) هاتفك.

-إذا كنت خائفًا من شخص ما، اهرب إلى بر الأمان.

- لا بأس أن تكون فظًا مع شخص بالغ إذا شعرت أنك غير آمن.

-تعرف على الفرق بين السر "موافق" والسر "غير المقبول" واحذر من شخص بالغ يطلب منك إخفاء سر عن والديك.

-لا تدع أي شخص على الهاتف أو على الباب يعرف أنك في المنزل بمفردك.

-إذا ضللت طريقك في أحد مراكز التسوق، فاطلب المساعدة من أقرب موظف متجر ثم ابق حيث أنت حتى يتم العثور عليك.

-تجنب الاختصارات أثناء المشي من مكان إلى آخر.

-إذا تعرضت للسبق، فاصرخ، واركل، وعض، وقاتل بأقصى ما تستطيع للفرار! لا تثق أبدًا بما يقوله لك أحد.

-أخبر والديك أو أي شخص بالغ تثق به إذا طلب منك شخص ما القيام بشيء يجعلك تشعر بعدم الارتياح.

- لا تتحدث أبدًا مع الأشخاص عبر الإنترنت دون إذن والديك.

-لا تخف أبدًا من تهديد شخص آخر لك للحفاظ على السر وعدم إخبار والديك.

نصائح السلامة للآباء والأمهات:

- اجتهدي في بناء الثقة والتواصل مع أبنائك منذ اليوم الأول.

-لا تترك الأطفال دون مراقبة في السيارة مطلقًا، سواء كانت تسير أم لا.

- تأكد من أنك تعرف كيفية العثور على أطفالك أو الاتصال بهم في جميع الأوقات.

- احصل على "قائمة اتصال" لجهات الاتصال في حالات الطوارئ وتأكد من أن طفلك يعرف الأرقام التي يمكنه الاتصال بها إذا لم يتمكن من الوصول إليك.

- بقدر ما تشعر بالتعب، خذ الوقت الكافي للاستماع باهتمام لأطفالك عندما يخبرونك أنهم شاهدوا حلمًا سيئًا،يمكن أن يكون هناك سبب، ثق بغرائزك.

- تحدث مع أطفالك عن الأحداث غير المناسبة التي تسمعها في الأخبار واحصل على وجهات نظرهم.

-اسأل وراقب أي شخص يهتم بأطفالك بشكل غير عادي.

-علم أطفالك أنهم يمكن أن يكونوا وقحين مع شخص بالغ إذا شعروا بالتهديد بأي شكل من الأشكال، إنهم بحاجة إلى سماعها منك مباشرة لأن هذه الرسالة غالبًا ما تتعارض مع كل ما سمعوه من قبل.

-علّم أطفالك الفرق بين السر "موافق" والسر "غير المقبول". أكد لأطفالك أنك لا تريدهم أبدًا أن يشعروا أنه يجب عليهم إخفاء سر "غير مقبول" عنك.

المصدر: allprodad.c