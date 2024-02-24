نشرة المرأة والصحة.. بتر قدم فنان شهير بسبب السكري.. أكثر الأبراج خيانة.. ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يمكن لـ العين الحمراء أن تدمر الصور الفوتوغرافية التي تستحق الإطار، سنستكشف ظاهرة العين الحمراء وكيفية منع (وتصحيح) العيون الحمراء في الصور حتى تتمكن من التقاط أفضل لحظات الحياة، تمامًا كما هي.

شاركت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

حرصت الفنانة ليلى أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

هناك أشخاص مخلصون جدًا لك إنهم يرونك على أنك الحب "الوحيد " لحياتهم، ومع ذلك هناك أبراج يمكنها خداعك بسبب بعض السمات الشخصية المحددة مثل الخيانة، إذا كنت تعتقد أن شريك حياتك واحد منهم، فإليك قائمة بأبرز الأبراج الأكثر خيانة.

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي بعض الأنباء حول نقل الفنان اللبناني فادي إبراهيم إلى العناية المركزة، بعد بتر قدمه أثر إصابته بمرض السكري.