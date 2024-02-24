نشرة المرأة والصحة.. بتر قدم فنان شهير بسبب السكري.. أكثر الأبراج خيانة.. ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض
يمكن لـ العين الحمراء أن تدمر الصور الفوتوغرافية التي تستحق الإطار، سنستكشف ظاهرة العين الحمراء وكيفية منع (وتصحيح) العيون الحمراء في الصور حتى تتمكن من التقاط أفضل لحظات الحياة، تمامًا كما هي.
زوجة ماجد المصري تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة| شاهد
شاركت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
ليلى أحمد زاهر تستعرض أناقتها برفقة خطيبها هشام جمال| شاهد
حرصت الفنانة ليلى أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.
صعب يقعوا في الفخ| أكثر الأبراج خيانة.. تعرف عليها
هناك أشخاص مخلصون جدًا لك إنهم يرونك على أنك الحب "الوحيد " لحياتهم، ومع ذلك هناك أبراج يمكنها خداعك بسبب بعض السمات الشخصية المحددة مثل الخيانة، إذا كنت تعتقد أن شريك حياتك واحد منهم، فإليك قائمة بأبرز الأبراج الأكثر خيانة.
بعد بتر قدم فنان عربي شهير.. معلومات صادمه عن مرضه
تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي بعض الأنباء حول نقل الفنان اللبناني فادي إبراهيم إلى العناية المركزة، بعد بتر قدمه أثر إصابته بمرض السكري.