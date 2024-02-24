زوجة ماجد المصري تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة| شاهد

شاركت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة راقية، ظهرت مرتدية فستان قصير للغاية يتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة وتميز باللون الأبيض.

أكملت زوجة ماجد المصري بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة ماجد المصري على تسريحة الضفائر، وأختارت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.