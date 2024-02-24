اكتشاف 3 أقمار غير معروفة في نظامنا الشمسي.. تفاصيل

اكتشف علماء الفلك 3 أقمار غير معروفة سابقًا في نظامنا الشمسي، من بينهما قمران صغيران يدوران حول نبتون وآخر يدور حول أورانوس، ليصل عدد أقمارهما المعروفة إلى 16 و28 على التوالي.

ورصد العلماء الأقمار الصغيرة البعيدة باستخدام تلسكوبات أرضية قوية في هاواي وتشيلي حيث أعلن عنها يوم الجمعة مركز الكواكب الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي، علمًا بأن أحد أقمار نبتون الجديدة يتمتع بأطول رحلة مدارية معروفة حتى الآن.



وقال سكوت شيبارد، عالم الفلك في معهد كارنيجي للعلوم في واشنطن، والذي ساعد في تحقيق هذا الاكتشاف، إن القمر الخارجي الصغير يستغرق حوالي 27 عامًا لإكمال دورة واحدة حول نبتون، الكوكب الجليدي الضخم الأبعد عن الشمس.

ولفت إلى أنه من المحتمل أن يكون القمر الجديد الذي يدور حول أورانوس، والذي يقدر قطره بـ 5 أميال (8 كيلومترات) فقط، هو أصغر أقمار الكوكب.

وأوضح: “نعتقد أنه قد يكون هناك العديد من الأقمار الأصغر حجما، والتي لم يتم اكتشافها بعد”.

ووفقًا لموقع “سبيس”، سيتم تسمية اثنين على اسم آلهة البحر والحوريات والآخر على اسم شخصية شكسبيرية.

تفاصيل الاكتشاف

ويبلغ عرض قمر أورانوس الجديد، وهو أول قمر يتم اكتشافه حول العملاق الجليدي منذ أكثر من عقدين وربما الأصغر من نوعه، 5 أميال (8 كيلومترات) فقط.

ويستغرق الأمر 680 يومًا لإكمال دورة واحدة حول أورانوس. وبالمقارنة، فإن أحد أقمار المريخ المسمى ديموس، والذي يعتبر من أصغر الأقمار المعروفة في نظامنا الشمسي، يبلغ عرضه 8 أميال (13 كم).

ويُشار حاليًا إلى القمر الجديد للكوكب الأزرق والأخضر باسم "S/2023 U1" بينما ينتظر تسميته على اسم شخصية شكسبيرية، وفقًا لبيان صادر عن معهد كارنيجي للعلوم .

تم تسمية القمر الأكثر سطوعًا بين قمري نبتون الجديدين مؤقتًا بـ "S/2002 N5"، كما يبدو أن هذا القمر الصناعي المكتشف حديثًا، والذي يبلغ عرضه 14 ميلًا (23 كم)، يدور في مدار مدته 9 سنوات حول نبتون. يبلغ عرض القمر الخافت، والذي يحمل حاليًا اسم "S/2021 N1"، 8.6 ميلًا (14 كم) ويدور حول نبتون مرة كل 27 عامًا.

وسيتم تعيين أسماء دائمة لكلا قمري نبتون بناءً على آلهة البحر والحوريات في الأساطير اليونانية.



