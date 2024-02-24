فشل الحلم الأمريكي بعد غياب 40 عاما عن القمر.. ماذا حدث لـ أوديسيوس؟

بعد تأهب العلماء والباحثين في مجال العلوم والفلك، أعلنت شركة إنتيوتيف ماشينز (Intuitive Machines) الأمريكية عن فشل هبوط مركبتها أوديسيوس (Odysseus) على سطح القمر، بعد ملاحظتها بوضع غير متوقع. حيث تم اكتشاف المركبة بوضع غير صحيح، ويبدو أن رأسها مستندًا على صخرة.

المركبة اوديسيوس

تعتبر مركبة أوديسيوس أول روبوت تم بناؤه وتشغيله من قبل شركة خاصة تنجح في الهبوط بنجاح على سطح القمر. وعلى الرغم من هذا الحادث غير المتوقع، إلا أن المركبة في حالة جيدة بشكل عام وتتواصل مع الأرض.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ذكر ستيف التيموس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة إنتيوتيف ماشينز، أنه لم يتضح تمامًا ما حدث، لكن البيانات تشير إلى أن الروبوت قام بإلتقاط قدمه على السطح وسقط بسبب وجود حركة جانبية لديه في لحظة الهبوط.

ومن الممكن أيضًا أن يكون أوديسيوس قد كسر أثناء الهبوط. وتشير أجهزة قياس الحركة الانتعاشية إلى أن جسم المركبة في وضع أفقي.

تعد هذه المهمة جزءًا من برنامج خدمات حمولة القمر التجارية (CLPS) التابع لناسا، حيث تدفع الوكالة مقابل خدمات الشحن إلى القمر المقدمة من قبل الشركات الأمريكية الخاصة.

كان من المخطط تنفيذ ست مهمات CLPS هذا العام، ولكن البعثة الأولى التي قامت بها شركة Astrobotic المقرَّة في بيتسبرغ انتهت بفشل. فقد واجهت المركبة بيريجرين المشاكل التقنية أثناء الرحلة إلى القمر وفقدت الفرصة للهبوط. تم إعادة المركبة إلى الأرض لتحترق في الغلاف الجوي.