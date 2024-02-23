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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد غياب 40 عاما.. شركة أمريكية تحقق هبوطًا تاريخيًا على سطح القمر

صدى البلد

هبطت روبوت "أوديسيوس" التابع للشركة بنجاح بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، لتتمكن شركة "إنتيوتيف ماشينز" الأمريكية من إحراز تاريخ عظيم بأنها أول شركة تجارية تضع مركبة فضائية على سطح القمر. 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، استغرق الأمر بعض الوقت للمراقبين للتأكد من هبوط المركبة، ولكن في النهاية تم استقبال إشارة تفيد بنجاح الهبوط. أعلن مدير الرحلة، تيم كرين، قائلاً: "ما يمكننا تأكيده بدون أدنى شك هو أن معداتنا على سطح القمر ونحن نرسل بياناتنا".

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تعد  هذه لحظة مهمة لاستغلال الفضاء التجاري وكذلك لبرنامج الفضاء الأمريكي بشكل عام. فقد قامت "إنتيوتيف ماشينز" بكسر غياب الولايات المتحدة عن سطح القمر لنصف قرن.

قامت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بشراء مساحة على متن "أوديسيوس" لوضع ستة أجهزة علمية، وأعرب مدير الوكالة، بيل نيلسون، عن تهانيه لشركة "إنتيوتيف ماشينز" على هذه المهمة التي وصفها بـ"الانتصار". 

وقال: "عادت الولايات المتحدة إلى القمر. اليوم، لأول مرة في تاريخ البشرية، قامت شركة تجارية - شركة أمريكية - بإطلاق وقيادة رحلة إلى هناك. واليوم هو اليوم الذي يظهر فيه قوة ووعد شراكات ناسا التجارية".

واجهت فرق التحكم في المهمة مشكلة تقنية تقريبًا وقبل بدء الهبوط. فإشعاع الليزر الذي كان يفترض أن يحسب ارتفاع وسرعة المركبة لم يعمل بشكل صحيح. 

هبطت "أوديسيوس" في تمام الساعة 23:23 بتوقيت جرينتش. في البداية، لم يتم استقبال أي إشارة من الروبوت. وكان هناك الكثير من التوتر مع مرور الدقائق، ولكن في النهاية تم تأسيس رابط اتصال، وإن كان ضعيفًا.

كانت منطقة الهبوط المستهدفة تضم تضاريس محفورة بجانب مجموعة جبال تبلغ 5 كيلومترات في الارتفاع تعرف باسم "مالابيرت". إنها أقصى نقطة جنوبية تمت زيارتها على الإطلاق من قبل مركبة فضائية على سطح القمر، عند 80 درجة جنوبًا.

قالت لوري جلايز، مديرة علوم الكواكب في ناسا: "الثلج مهم حقًا لأنه إذا استطعنا الاستفادة من الثلج على سطح القمر، فإن ذلك يعني أننا لن نحتاج إلى جلب كميات كبيرة من المواد معنا. يمكننا استخدام الثلج لتحويله إلى ماء صالح للشرب واستخراج الأكسجين والهيدروجين للوقود والتنفس للرواد. لذلك فإنه يساعدنا بشكل كبير في استكشاف البشر للفضاء".

البشر الكواكب القمر اليوم

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