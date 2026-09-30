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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«كانت في طريقها لمدرستها».. مصرع طالبة أسفل عجلات سيارة ملاكي بسوهاج

الفقيدة وسيارة الحادث
الفقيدة وسيارة الحادث
سوهاج _ أنغام الجنايني

لقيت الطالبة آية حمدان، البالغة من العمر 15 عامًا، ابنة قرية الحواوايش التابعة لدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، مصرعها؛ إثر تعرضها لحادث تصادم مؤلم أثناء توجهها إلى مدرستها، في واقعة خيمت على أهالي القرية بالحزن والأسى.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة مركز أخميم، ووجود طالبة متوفاة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن الطالبة آية حمدان، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، كانت في طريقها إلى مدرستها، قبل أن تصدمها سيارة ملاكي من الخلف.

وأوضحت المعلومات الأولية أن السيارة الملاكي، التي تحمل لوحات وأرقامًا محددة، اصطدمت بالطالبة من الخلف؛ ما أدى إلى الإطاحة بها وسقوطها أرضًا، وإصابتها بإصابات بالغة لم تمهلها طويلًا، حيث فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وتم نقل جثمان الطالبة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم التحفظ على السيارة وقائدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وتحديد المسؤوليات القانونية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية الحواوايش، عقب انتشار نبأ وفاة الطالبة، خاصة أنها كانت في عمر الزهور ولم يتجاوز عمرها 15 عامًا، وكانت في طريقها بشكل طبيعي إلى مدرستها لقضاء يومها الدراسي، قبل أن تنتهي رحلتها في حادث مأساوي.

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