سقوط ميكروباص في ترعة الفؤادية ببرديس بسوهاج

شهدت منطقة موقف البلينا بقرية برديس جنوب محافظة سوهاج، حادثًا مفاجئًا، بعدما سقطت سيارة ميكروباص داخل مياه ترعة الفؤادية، وسط حالة من الاستنفار للتعامل مع الواقعة ورفع السيارة من موقع الحادث.

ماذا حدث؟

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ميكروباص داخل ترعة الفؤادية بالقرب من منطقة موقف البلينا بقرية برديس، وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة إلى موقع الحادث، تمهيدًا لانتشال السيارة وإعادتها إلى الطريق.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن السيارة لم يكن بداخلها أي ركاب أو السائق لحظة سقوطها داخل الترعة، وهو ما حال دون وقوع خسائر بشرية أو تسجيل أي إصابات جراء الحادث.

وتواصل معدات الوحدة المحلية أعمالها لرفع السيارة من مياه الترعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الواقعة ومنع حدوث أي تداعيات أخرى، بالتزامن مع إخطار مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية والوقوف على أسباب وملابسات سقوط السيارة.

كما تعمل الجهات المعنية على رفع آثار الحادث من موقعه وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات حتى الآن، وتكثف الأجهزة المختصة جهودها للتعامل مع الواقعة، والتأكد من عدم وجود أي تأثيرات على حركة المواطنين أو الطريق المحيط بموقع سقوط السيارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.